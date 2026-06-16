Rassemblement citoyen à Cherbourg pour exiger des actions contre les violences sexuelles

Une centaine de personnes se sont réunies à Cherbourg pour demander des mesures concrètes et rapides contre les violences sexuelles, notamment sur les mineurs, à la suite de l'affaire Lyhanna.

Ce lundi 15 juin 2026, une petite centaine de personnes se sont rassemblées à Cherbourg , dans la Manche, pour exiger des actions globales contre les violences sexuelles , en particulier celles touchant les enfants.

Cette mobilisation citoyenne, organisée par les associations Sortir du silence et Les Papillons, faisait suite à un premier rassemblement en hommage à Lyhanna, une fillette disparue, devant le tribunal de la ville une semaine plus tôt. Des bougies ont été déposées sur les marches du théâtre municipal en hommage à toutes les victimes, et la soirée a été marquée par des prises de parole, des chansons, des témoignages spontanés et une minute de silence.

Les participants ont exprimé leur refus de rester indifférents face à ce fléau, dénonçant le traitement trop lent des plaintes et des procès qui s'éternisent, laissant les victimes dans une attente insupportable. Véronique Perrais Philippe, référente manchoise de l'association Les Papillons, a insisté sur la nécessité de moyens réels pour la police et la justice, d'investissements dans la formation et les soins, et d'une loi intégrale pour traiter le problème dans sa globalité.

Elle a appelé à ce que la protection des enfants devienne une priorité nationale, qu'aucune violence ne soit minimisée et qu'aucun signalement ne soit ignoré, réclamant du courage politique et des actes concrets. Doline Luce, présente sur place, a évoqué le dispositif mis en place par Les Papillons pour aider les enfants victimes à s'exprimer par le biais de messages écrits déposés dans des boîtes aux lettres, déjà déployé dans certaines écoles et clubs sportifs de la Manche.

Elle a expliqué que certains enfants ont honte ou peur de parler à un adulte et sont bloqués, soulignant qu'une meilleure écoute et plus de justice sont essentielles pour protéger les enfants, les femmes et les hommes victimes de violences sexuelles. Le rassemblement montre une prise de conscience collective et l'exigence d'une réponse ferme et rapide des autorités face à l'impunité et à la sous-estimation de la parole des jeunes victimes





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