Rassemblement à Paris contre la mainmise de Vincent Bolloré sur les médias et la culture

Plusieurs dizaines de personnes, dont Jean-Luc Mélenchon et la comédienne Adèle Haenel, se sont réunies samedi près de L'Olympia à Paris pour dénoncer l'influence grandissante du milliardaire Vincent Bolloré sur les médias, la culture et l'édition en France.

Samedi après-midi, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées près de la célèbre salle de spectacle L'Olympia à Paris, à l'appel de la CGT Spectacles, pour protester contre ce qu'elles considèrent comme une mainmise croissante du milliardaire conservateur Vincent Bolloré sur les médias et la culture.

Parmi les figures présentes, on notait Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise, arborant un badge Zapper Bolloré au revers de sa veste. Ce rassemblement intervient dans un contexte de tensions croissantes autour de l'influence de Bolloré, qui contrôle via son groupe des entités majeures comme Canal+, CNews, Europe 1, le JDD, et l'éditeur Hachette. Les manifestants, majoritairement issus du monde culturel, ont dénoncé une monopolisation idéologique qui menacerait la liberté de penser en France.

Sur la place Henri-Salvador, sous un soleil écrasant, les discours se sont succédé sur l'estrade d'un camion aux couleurs de la CGT Spectacles, orné d'une banderole Paris antifa. La comédienne Adèle Haenel, qui avait cosigné une tribune en mai visant le milliardaire, était également présente. Cette tribune, publiée peu avant le Festival de Cannes, accusait Bolloré d'exercer une pression financière sur le cinéma français, Canal+ étant le premier financeur de ce secteur.

Depuis, la polémique a enflé : le président du directoire de Canal+, Maxime Saada, aurait menacé de ne plus financer les films des signataires. Par ailleurs, en avril, des dizaines d'écrivains ont quitté la maison d'édition Grasset après le limogeage de son PDG Olivier Nora, qu'ils imputent à Bolloré. Les critiques ne se limitent pas au monde culturel.

CNews, Europe 1 et le JDD sont régulièrement accusés par la gauche de promouvoir une ligne éditoriale d'extrême droite, notamment sur les questions d'insécurité et d'immigration, ce que ces médias contestent. Jean-Luc Mélenchon a déclaré depuis l'estrade : Bolloré a mis en danger la liberté de penser en France en créant un monopole idéologique sur la presse, la culture et l'éducation, dans l'édition. Il a ajouté que l'élection présidentielle à venir pourrait être l'occasion de contrer cette influence.

Les manifestants espèrent que ce mouvement de contestation pourra sensibiliser l'opinion publique et inciter à une régulation plus stricte des concentrations médiatiques. Ce rassemblement, bien que modeste en nombre, symbolise une opposition grandissante à l'emprise de Vincent Bolloré sur le paysage médiatique et culturel français





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