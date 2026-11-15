Rasmussen critique la préparation de Vingegaard pour le Tour 2027

Michael Rasmussen juge la saison 2027 de Jonas Vingegaard hors du podium, reprochant au Danois de privilégier sa famille aux stages d'altitude.

Michael Rasmussen a exprimé une sévère critique envers la stratégie de préparation de Jonas Vingegaard en vue du Tour de France 2027, estimant que le coureur danois n'effectuera pas les sacrifices nécessaires pour remporter la victoire. L'ancien maillot jaune a déclaré que l'approche actuelle de Vingegaard, qui privilégie désormais son équilibre familial, le placerait hors du podium lors de la prochaine édition de la Grande Boucle.

Conflit stratégique pour la saison 2027

Le double vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard, a récemment engagé des discussions avec son équipe Visma-Lease A Bike pour modifier son programme d'entraînement. Après une année 2026 difficile marquée par sa chute au Tour du Pays basque en 2024 et son abandon au Tour de France 2026, le cycliste souhaite réduire le temps passé en stages d'altitude. Cette décision vise à passer plus de temps avec son épouse Trine Hansen et leurs deux enfants.

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Cette adaptation du calendrier sportif suscite l'ire de Michael Rasmussen. L'ancien coureur professionnel, âgé de 52 ans, considère que cette démarche montre un manque d'ambition pour la course française. Il estime que la famille et la vie privée ne doivent plus occuper la même place centrale que par le passé dans la carrière d'un compétiteur visant un troisième succès.

Exigence de sacrifices collectifs

Michael Rasmussen a utilisé une analogie militaire pour expliquer son point de vue, affirmant que l'équipe part en guerre comme des soldats. Pour lui, le capitaine, en l'occurrence Jonas Vingegaard, doit donner l'exemple en effectuant les mêmes privations que ses équipiers. Il juge inacceptable que les coéquipiers passent quatre semaines dans un stage d'altitude pour soutenir un leader qui ne participe pas pleinement.

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Ce discours reprend des arguments déjà formulés par Rasmussen en août dernier, lorsque Jonas Vingegaard avait songé à mettre fin à sa saison. Le commentateur avait alors reproché au champion de stagnation dans son niveau et d'avoir vu ses rivaux se rapprocher. Il avait également critiqué le manque de communication structurée autour de la découverte de l'entraînement du Danois en Espagne par un cycliste amateur.

Impacts et prochaines étapes sportives

Malgré ces critiques publiques récurrentes, Jonas Vingegaard reste concentré sur sa préparation physique pour la 114e édition du Tour de France, prévue du 2 au 25 juillet 2027. L'objectif principal du coureur de l'équipe Visma-Lease A Bike est d'empêcher Tadej Pogacar de remporter une sixième couronne consécutive. Le Vélo d'Or 2023 dispose d'un moteur cardiovasculaire exceptionnel et d'une récupération maximale pour cette tâche.

Les tensions entre l'ancien maillot à pois des Tours 2005 et 2006 et le champion actuel en cours semblent destinées à persister. Michael Rasmussen ne voit pas Jonas Vingegaard sur le podium du Tour 2027, jugeant que l'équipe ne peut s'attendre à un soutien total si le leader ne montre pas l'exemple sur les montagnes. La confrontation directe entre les deux hommes restera un sujet de tension majeur cette saison.