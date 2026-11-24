La Banque de France révèle pourquoi le billet de 5 euros, favori des Français, se raréfie. Analyse des causes structurelles et des solutions pour maintenir le cash dans la circulation.

Le billet de 5 euros connaît une situation paradoxale actuelle en France. Cette coupure est massivement plébiscitée par les utilisateurs pour leurs achats quotidiens, mais elle devient de plus en plus difficile à trouver dans la circulation. La Banque de France a officiellement confirmé cette rareté croissante, expliquant les mécanismes économiques et logistiques qui entraînent cette disparition progressive des petites coupures.

Mécanisme de raréfaction des petites coupures

Depuis son entrée en circulation en janvier 2002 dans la zone euro, le billet de 5 euros s'est imposé comme la pièce maîtresse des dépenses de proximité. Il est privilégié pour l'achat de la baguette de pain, du journal du matin ou encore d'un café en terrasse. Les commerçants apprécient également cette coupure pour rendre la monnaie aisément, tandis que les clients la recherchent activement. Elle sert aussi fréquemment d'argent de poche pour les enfants dans les tirelires familiales.

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Cependant, la durée de vie moyenne d'un billet se situe entre six et huit ans. Selon les chiffres de la Banque de France, certains billets de 5 euros circulent actuellement depuis vingt ans. Ces exemplaires anciens sont soumis à une usure physique intense, ce qui accélère leur retrait du circuit institutionnel. Les acteurs chargés de la mise en circulation peinent à remplacer ces coupures usées par des neufs.

Le principal problème réside dans le faible taux de retour de ces billets auprès des banques. Contrairement aux billets de plus grande valeur, le 5 euros est rarement reversé par les commerces de proximité. Ces derniers ont tendance à le conserver le plus longtemps possible dans leurs caisses plutôt que de le déposer à la banque. Cette rétention locale empêche la régénération du stock national.

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Disparités d'accès entre grandes et petites enseignes

Les grandes enseignes disposent de canaux d'approvisionnement plus directs en billets neufs. Elles peuvent ainsi maintenir une circulation fluide de cette coupure dans leurs établissements. En revanche, les petits commerces et les acteurs de l'économie locale font face à des difficultés logistiques significatives. L'obtention de billets de 5 euros y est souvent moins pratique, voire plus coûteuse en termes de temps et de frais bancaires.

La structure des commandes révèle un déséquilibre marqué. Le billet de 5 euros ne représente que 2,3% du nombre total de billets commandés pour les usages quotidiens. Cette part est dérisoire comparée aux billets de 10, 20 et 50 euros, qui représentent chacun environ 30% des commandes. Cette différence de volume de commande reflète les besoins réels de la population en petites coupures.

Les personnes aux revenus modestes dépendent particulièrement de cette coupure pour gérer leur budget quotidien. La difficulté d'accès à ces billets peut donc impacter directement leur capacité à effectuer des paiements sans contact ou à utiliser des services numériques. La Banque de France souligne l'importance de préserver l'inclusion financière pour ces populations.

Solutions des banques et avenir du paiement cash

Face à ce constat, certaines institutions bancaires ont pris des initiatives concrètes pour réinjecter du 5 euros dans l'économie. La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a déjà décidé de proposer systématiquement cette coupure dans ses distributeurs de billets (DAB) situés à l'intérieur de ses agences. Cette mesure a rencontré un vif succès, le billet de 5 euros devançant même les billets de 20 euros en termes de demandes.

Ce service est accessible aux détenteurs de cartes provenant d'autres établissements bancaires. Cela permet de toucher un public large et varié, au-delà de la seule clientèle de l'établissement émetteur. Les DAB de la Banque Populaire sont conçus pour faciliter l'accès au cash pour tous les utilisateurs.

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Des extensions de ce dispositif sont prévues pour début 2027. La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique étendra la distribution de billets de 5 euros à ses DAB extérieurs. Ces nouveaux points de retrait seront implantés dans des zones stratégiques comme les plages de Saint-Jean-de-Luz, les zones rurales de l'arrière-pays et les quartiers de grandes villes telles que Bayonne. Cette expansion vise à répondre aux besoins spécifiques de territoires où l'accès au cash est parfois limité.

Position de la Banque de France sur la disparition du cash

Lararéfaction du billet de 5 euros ne signifie pas la fin des espèces. Stéphanie Lange, experte des questions pratiques à BFM, a rappelé l'importance fondamentale du numéraire. Selon elle, la disparition du cash est ni possible ni souhaitable. Aucun pays dans le monde ne prévoit une suppression totale des paiements en liquide.

Les espèces remplissent un rôle essentiel de résilience économique et d'autonomie individuelle. Elles garantissent des paiements fonctionnels même en cas de panne de réseau ou de panne d'électricité. La Banque de France continue de surveiller attentivement ces flux pour s'assurer que l'offre de billets reste adaptée à la demande réelle des Français.

La situation française diffère parfois de celle d'autres pays de la zone euro. Les habitudes d'usage, les flux touristiques et les réglementations bancaires varient selon les États membres. Il est donc important de continuer à adapter l'offre de petites coupures aux spécificités locales et aux besoins réels de chaque territoire.