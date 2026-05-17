Rapprochement entre la France et l’Algérie : un dégel des relations et des visites officielles

La ministre déléguée aux Armées, Alice Rufo, et le président algérien Abdelmadjid Tebboune ont eu un entretien à Alger en Algérie le 9 mai 2026. Ils ont discuté de la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine sécuritaire et de défense. Le dégel des relations entre Paris et Alger en février dernier a mis un terme à la crise qui s’était déclarée en 2024 en raison du soutien apporté par Paris à un plan marocain d’autonomie du Sahara occidental et de l’arrestation de Christophe Gleizes en novembre 2024. Les derniers mois ont causé beaucoup de tort à l’Algérie et à la France, et Emmanuel Macron a martelé que ce n’était pas l’intérêt de poursuivre cette solution et d’avoir une posture de politique intérieure.

La ministre déléguée aux Armées, Alice Rufo, et le président algérie n Abdelmadjid Tebboune ont eu un entretien à Alger en Algérie le 9 mai 2026.

Ils ont discuté de la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine sécuritaire et de défense. Le dégel des relations entre Paris et Alger en février dernier a mis un terme à la crise qui s’était déclarée en 2024 en raison du soutien apporté par Paris à un plan marocain d’autonomie du Sahara occidental et de l’arrestation de Christophe Gleizes en novembre 2024.

Les derniers mois ont causé beaucoup de tort à l’Algérie et à la France, et Emmanuel Macron a martelé que ce n’était pas l’intérêt de poursuivre cette solution et d’avoir une posture de politique intérieure. L’ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet, a également fait son retour en poste à Alger. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, et le ministre algérien de l’Intérieur, Saïd Sayoud, se rendront à Paris dans les prochains jours.

Le sujet prioritaire des discussions entre les deux pays est la libération de Christophe Gleizes, arrêté en Kabylie en mai 2024. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez évoquera aussi la situation de Christophe Gleizes avec son homologue algérien. Il y a eu des discussions sur la libération de Kamel Daoud, condamné à trois ans de prison en Algérie, et sur la religion aux Etats-Unis qui fait planer le doute sur la vaccination.

La Chancellerie a choisi la discrétion estimant que le journaliste n’ayant pas formé de pourvoi en cassation, le gouvernement français espère que cette voie ouvre la porte à des développements très positifs pour le retour de Christophe en France. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez s’est montré prudent sur la possibilité d’une libération avant la Coupe du Monde de football qui débute le 11 juin





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