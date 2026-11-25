Le rapport 2025 de la Miprof révèle 111 féminicides en France. Analyse des chiffres alarmants sur les violences faites aux femmes, avec 41 cas signalés avant le drame.

Le rapport annuel de la Mission interministérielle pour la protection des femmes ( Miprof), publié le 25 novembre 2025, dresse un bilan sombre des violences sexistes et sexuelles en France. Ce jour coïncide avec la Journée internationale pour l'élimination des violences contre les femmes, marquant l'actualité par une augmentation des tragédies familiales.

Hausse des féminicides et profils des victimes

En 2025, cent onze femmes ont été tuées au sein du couple en France, représentant une progression par rapport aux cent sept décès enregistrés lors de l'année précédente. Parmi ces cent onze victimes mortelles, quarante et une avaient auparavant signalé des violences aux forces de l'ordre, révélant des échecs dans la prévention des drames.

Also read Téléthon : ils battent leur record en 2025, ces bénévoles du Morbihan veulent encore frapper fort

Les statistiques détaillent également que trois cent trente-trois femmes ont survécu à des tentatives de féminicide dans un contexte conjugal. Ce chiffre marque une augmentation de vingt-trois pour cent par rapport aux données de 2024. Les femmes âgées de trente à cinquante-neuf ans, ainsi que celles de plus de soixante-dix ans, apparaissent comme les profils les plus surreprésentés dans ces statistiques mortelles.

Contexte mondial et statistiques onusiennes

Ces données nationales s'inscrivent dans une crise globale soulignée par les Nations Unies. L'ONU indique qu'environ cinq femmes sont tuées par heure dans le monde par des proches en 2025. Sur les soixante-dix-huit mille homicides volontaires commis sur des femmes l'an dernier, soixante pour cent sont des féminicides perpétrés par leur entourage.

Advertisement

L'ampleur du phénomène au niveau national reste considérable. Les violences sexistes et sexuelles touchent les femmes de manière disproportionnée, comme le rappelle explicitement le rapport de la Miprof. Cette réalité structurelle explique la persistance de ces chiffres élevés malgré les dispositifs de protection existants.

Harcèlement sexuel et viols : une sous-déclaration massive

La catégorie des violences sexuelles révèle également une faible volonté de porter plainte de la part des victimes. En 2024, deux cent soixante-douze mille femmes majeures ont déclaré dans une enquête avoir été victimes de viols ou agressions sexuelles. Cela équivaut à une victime toutes les deux minutes, mais seulement huit pour cent d'entre elles ont choisi de porter plainte.

Les femmes constituent quatre-vingt-cinq pour cent des victimes de ces violences spécifiques. Pour la quasi-totalité d'entre elles, l'agresseur était un homme, représentant ninety-eight pour cent des cas. Plus de la moitié des assaillants étaient connus des victimes, personnellement ou de vue. La moitié des victimes se situent entre dix-huit et vingt-quatre ans.

Coût financier du départ et mesures de protection

Quitter un conjoint violent représente un frein économique majeur. Une étude de la Fondation des Femmes chiffre ce coût à jusqu'à seize mille huit cents euros pour les trois premiers mois après le départ. Ces frais incluent le relogement, les soins médicaux et les dépenses juridiques, mettant en lumière l'insuffisance des dispositifs de soutien actuels.

Advertisement

Malgré ces obstacles, l'appareil judiciaire réagit avec une intensité accrue. En 2025, cinquante-trois mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf condamnations définitives pour violences sexistes et sexuelles ont été prononcées, soit une hausse de huit pour cent depuis 2022. Le système de protection civile a aussi déployé cinq mille six cent cinquante-quatre téléphones grave danger et six cent vingt-cinq bracelets antirapprochement pour sécuriser les survivantes.