Rapport HMICFRS : Les biais et erreurs de la reconnaissance faciale en police britannique

L'inspection de la police britannique dénonce les risques de fausses identifications et les biais ethniques liés à l'usage de l'IA dans les enquêtes criminelles.

Un rapport officiel publié le mercredi 12 novembre par l'Inspection de la police et des services d'incendie et de secours de Sa Majesté (HMICFRS) met en lumière des défaillances systémiques graves dans l'utilisation de la reconnaissance faciale rétrospective par les forces de l'ordre au Royaume-Uni.

Les inspecteurs alertent sur des erreurs de ciblage et des préjugés algorithmiques qui affectent disproportionnellement les minorités ethniques, tandis que certains enquêteurs traitent abusivement les résultats informatiques comme des preuves irréfutables sans vérifier leur validité.

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Dysfonctionnements de la reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale rétrospective, ou RFR, permet de comparer une image issue d'une caméra de vidéosurveillance avec des bases de données policières pour identifier des personnes dans le cadre d'enquêtes ouvertes. Contrairement à la surveillance en temps réel, cette méthode a priori semble moins intrusive mais présente des risques opérationnels majeurs dès la soumission des images.

L'analyse révèle que les inspecteurs ont parfois soumis au système des photographies de mauvaise qualité, floues ou contenant plusieurs visages. Ces éléments dégradent mécaniquement la fiabilité des correspondances proposées par l'algorithme, augmentant le taux de faux positifs et créant une base fragile pour toute action ultérieure.

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Biais ethniques et méconnaissance des outils

Les données montrent que des personnes issues de minorités ethniques, notamment les femmes, les personnes noires et asiatiques, figurent parmi les populations particulièrement exposées à ces erreurs d'identification selon l'association britannique Big Brother Watch.

Le rapport souligne que de nombreux enquêteurs ne comprenaient pas la portée réelle des résultats fournis par ces outils technologiques. Certains croyaient à tort que les suggestions de l'algorithme constituaient des preuves tangibles, ignorant qu'il s'agissait simplement de renseignements nécessitant des vérifications humaines supplémentaires avant toute mesure coercitive.

Pete Fussey, professeur à l'université de Southampton et ancien conseiller policier, déplore ce manque de contrôle humain, indiquant que prendre les suggestions informatiques pour argent comptant constitue une violation des obligations légales de vérification rigoureuse des preuves.

Risques pour les libertés civiles et cadre juridique

Jasleen Chaggar, membre de Big Brother Watch, met en garde contre le danger que des innocents soient interpellés pour des crimes commis dans des villes qu'ils n'ont parfois jamais visitées. Elle réclame que la police ne puisse plus utiliser l'algorithme avec aussi peu de garanties et dans des paramètres reconnus comme biaisés.

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Au-delà des erreurs techniques, l'inspection pointe un vide juridique majeur dans le cadre législatif britannique actuel. Il n'existe toujours pas de cadre légal global définissant précisément les conditions d'utilisation de cette technologie et les garanties nécessaires pour protéger le public contre les abus.

Conséquences et nécessité de réformes

Les problèmes de conservation des données aggrave également la situation, certaines photographies de personnes placées en garde à vue ayant été conservées illégalement dans les bases policières au lieu d'être supprimées comme requis.

Kathryn Stone, inspectrice en chef de la police, affirme que la confiance du public dépend directement de la maîtrise de ces risques. Elle exige un cadre statutaire plus clair et des normes nationales strictes pour garantir que les décisions restent soumises au jugement humain et non à la machine.