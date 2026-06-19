Rapport franco-allemand : Une agence dédiée à l'innovation de rupture recommandée pour la France

Un rapport conjoint remis à VivaTech propose la création d'une structure française inspirée de la DARPA et de SPRIND pour accélérer la transformation des découvertes scientifiques en champions industriels, dans un contexte de concurrence technologique accrue.

Le rapport franco-allemand sur l'innovation de rupture, remis à VivaTech à Roland Lescure, Philippe Baptiste et Dorothee Bär, appelle à la création d'une structure dédiée aux technologies émergentes.

Inspirée de l'agence allemande SPRIND et du modèle américain DARPA, elle aurait pour mission d'accélérer la transformation des découvertes scientifiques en champions industriels. Lancé lors du Conseil des ministres franco-allemand de Toulon en août 2025, ce travail a été conduit par une task force coprésidée par Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, et Rafael Laguna de la Vera, fondateur de l'agence allemande SPRIND.

Seize experts internationaux ont évalué la capacité de la France à soutenir les innovations les plus risquées et les plus transformatrices. Le constat est partagé des deux côtés du Rhin : face à l'accélération des cycles technologiques et à l'intensification de la concurrence entre les États-Unis et la Chine, les dispositifs européens peinent encore à faire émerger des ruptures industrielles de grande ampleur.

Intelligence artificielle, semi-conducteurs, informatique quantique, robotique, biotechnologies ou systèmes autonomes sont désormais considérés comme des instruments de puissance autant que comme des moteurs économiques. Le rapport souligne pourtant les progrès réalisés par la France. Doté de 54 milliards d'euros, France 2030 a permis de renforcer le soutien à la recherche, à l'innovation et à la réindustrialisation dans des secteurs stratégiques tels que le nucléaire, les batteries, les biomédicaments, le quantique ou les véhicules électriques.

Le plan Deeptech, lancé en 2019 puis renforcé en 2025, a également contribué à structurer un écosystème de 2 600 start-up technologiques. La France représente désormais 20 % des levées de fonds deeptech européennes. Pour les auteurs, ces succès ne suffisent toutefois pas à combler une faiblesse persistante : l'absence d'un outil spécifiquement conçu pour financer rapidement des paris technologiques à très haut risque.

Les mécanismes classiques d'appels à projets sont jugés trop lents, trop administrés et souvent davantage adaptés à l'accompagnement d'innovations déjà identifiées qu'à l'émergence de ruptures radicales. D'où la recommandation centrale du rapport : créer une entité française dédiée à l'innovation de rupture, inspirée à la fois de la DARPA américaine et de l'agence allemande SPRIND. Cette structure disposerait d'une forte autonomie opérationnelle, de financements pluriannuels et d'une capacité de décision rapide.

Elle pourrait recruter des responsables de programmes issus du monde scientifique ou industriel et assumer l'échec comme une composante normale du processus d'innovation. Au-delà de la création d'un nouvel outil national, le rapport défend une ambition européenne. Les experts recommandent une interopérabilité étroite avec SPRIND et, à terme, avec d'autres agences émergentes comme la NADI néerlandaise.

L'objectif est de bâtir un réseau européen capable de soutenir des programmes communs, de partager des mécanismes de financement et de renforcer la souveraineté technologique du continent. La logique qui sous-tend l'ensemble du document dépasse la seule politique d'innovation. Pour ses auteurs, l'enjeu est stratégique. L'Europe conserve une recherche scientifique de premier plan mais ne transforme pas suffisamment ses découvertes en entreprises mondiales.

Dans un contexte où les technologies deviennent des leviers de souveraineté, le retard pris dans l'industrialisation des innovations pourrait progressivement se traduire par un déclassement économique et géopolitique. Pour la task force franco-allemande, la création d'une agence française de l'innovation de rupture constitue désormais moins une option qu'une nécessité stratégique





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