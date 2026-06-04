Rapport accablant sur le centre de rétention de Bordeaux : durée de détention en hausse, conditions sanitaires déplorables

La Cimade publie son rapport annuel sur le CRA de Bordeaux, pointant une durée moyenne de rétention de 38 jours, des locaux insalubres et un nombre record de tentatives de suicide, reflétant une politique d'enfermement administratif jugée inefficace et inhumaine.

L'antenne bordelaise de la Cimade a présenté jeudi 4 juin son rapport annuel sur le centre de rétention administrative (CRA) de Bordeaux, dénonçant une détérioration des conditions de vie et une hausse préoccupante de la durée de rétention .

Situé dans les sous-sols de l'Hôtel de police à Mériadeck, ce centre retient des étrangers en situation irrégulière, parfois anciennement condamnés mais dont les peines sont échues, dans l'attente d'une expulsion souvent vouée à l'échec. Marine Giorgis, employée de l'association, souligne l'absurdité de la rétention pour les ressortissants algériens, leur pays refusant désormais les rapatriements.

Le rapport met en lumière des conditions sanitaires déplorables, avec une épidémie de gale début mai et des locaux qualifiés d'invivables par les députés visitant les lieux. La durée moyenne de rétention à Bordeaux atteint trente-huit jours, supérieure à la moyenne nationale de 33,4 jours, et 60 % des personnes ne sont finalement pas expulsées mais libérées.

Par ailleurs, le nombre de retenus souffrant de troubles psychiatriques a augmenté, records de tentatives de suicide à la clé : dix l'an dernier. Les associations dénoncent une utilisation disproportionnée de l'enfermement administratif, devenu un outil de communication politique liant immigration et délinquance, ainsi qu'un droit à la santé bafoué pour les personnes aux pathologies lourdes





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