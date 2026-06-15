Rapport accablant de la Cour des comptes sur la gestion du Printemps des comédiens à Montpellier

La Cour des comptes dénonce une gestion financière défaillante de l'association organisatrice du festival Le Printemps des comédiens au Domaine d'O. Malgré des subventions publiques importantes, les charges ont explosé et le budget artistique a sacrifié au profit des coûts de structure. La création de la Cité européenne du théâtre, dirigée par Stéphane Gil, doit mettre fin à ces pratiques.

La Cour des comptes (CRC) a rendu un rapport sévère concernant la gestion de l'association Le Printemps des comédiens, qui organise chaque année le festival éponyme au Domaine d'O à Montpellier depuis 1987.

Ce festival, devenu un acteur majeur du paysage culturel héraultais, est indissociable du Domaine d'O. L'association a vu ses activités se diversifier, mêlant répertoire et création contemporaine, formation et actions de sensibilisation. Cependant, une fusion avait été envisagée avec l'EPIC gestionnaire du Domaine d'O pour créer la Cité européenne du théâtre, pilotée par Stéphane Gil, nommé directeur à la fois de la nouvelle structure et du festival pour trois ans à compter du 1er septembre.

Cette prise de fonction intervient dans un contexte de graves difficultés financières révélées par la CRC. Après une situation déjà dégradée en 2019, l'association n'a pas réussi à maîtriser la forte croissance de son budget, passé de 2,8 millions d'euros en 2019 à 4,7 millions en 2024. La situation s'est nettement déteriorée en 2023 et 2024, mettant en péril sa pérennité, comme l'ont signalé à plusieurs reprises le commissaire aux comptes.

Pourtant, les financeurs publics - Métropole, Département, Région et État - ont non seulement maintenu mais parfois augmenté leurs subventions,Total support public s'élevant à 12,8 millions d'euros sur la période 2019-2024, soit 65% des recettes d'exploitation. En parallèle, les recettes de billetterie ont chuté de 34% et les charges de structure ont doublé, passant de 1,7 million à 3,1 millions entre 2019 et 2023, au détriment du budget artistique qui est tombé de 40% à 31% des dépenses totales.

La CRC pointe des dépenses de personnel de direction en forte hausse, de nombreuses dépenses insuffisamment justifiées et sans lien avec l'objet social, ainsi qu'une externalisation excessive de fonctions administratives, financières et artistiques qui a généré des coûts supplémentaires sans garantir une gestion rigoureuse. Enfin, le rapport relève des dysfonctionnements institutionnels majeurs : les instances de gouvernance, composées majoritairement des financeurs publics, se sont effacées, n'exerçant pas pleinement leurs pouvoirs de contrôle et d'administration.

Le directeur a ainsi concentré un grand nombre de décisions sans disposer des délégations nécessaires. Les collectivités souhaitent désormais tourner la page avec la création de la Cité européenne du théâtre, qui devrait permettre une gestion unifiée et plus transparente, alors que le festival poursuit sa 40e édition avec des spectacles en juin et un final prévu le 21 juin 2026 pour la Fête de la musique





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