Le 15 juin 2026, la CIIVISE dresse un bilan très partiel de l'application de ses recommandations contre les violences sexuelles sur mineurs, avec seulement 23 mesures sur 82 effectives. Ce rapport survient après l'affaire Lyhanna, qui a exposé les failles institutionnelles. Le même jour, les États-Unis et l'Iran annoncent un accord de paix, tandis que Donald Trump organise un gala de MMA controversé. En France, Patrick Bruel est mis en examen pour violences sexuelles. L'affaire Lyhanna révèle aussi des manquements antérieurs dans l'affaire Rosa, alimentant les appels à une loi intégrale.

La Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants ( CIIVISE ) a rendu son rapport le 15 juin 2026 sur la mise en œuvre de ses 82 recommandations formulées en 2023 pour renforcer la protection des enfants.

Trois ans après son rapport fondateur, seules 23 mesures sont pleinement appliquées, soit 28% du total. La commission alerte sur le manque d'urgence et appelle l'État à accélérer la concrétisation des engagements pris. Ce bilan intervient dans un contexte de surexposition médiatique des violences sexuelles sur mineurs, notamment après l'affaire Lyhanna, qui a mis en lumière les défaillances institutionnelles.

Concomitamment, un événement géopolitique majeur est survenu le même jour : les États-Unis et l'Iran ont annoncé un accord de paix historique, fruit de négociations récentes. Ce texte prévoit un cessez-le-feu et l'ouverture de discussions diplomatiques sur des sujets épineux comme le programme nucléaire iranien. Parallèlement, l'actualité américaine est dominée par l'organisation par Donald Trump d'un gala de MMA pour célébrer les 250 ans des États-Unis, événement qui suscite suspicion et interrogations sur ses motivations politiques et symboliques.

En France, le chanteur Patrick Bruel a été mis en examen le 10 juin 2026 pour viol, tentative de viol, agression et harcèlement sexuel, suivant 48 heures de garde à vue. Il conteste les faits présumés commis entre 2008 et 2019 et est placé sous contrôle judiciaire. D'autres dossiers le concernent, avec un statut de témoin assisté. Cette mise en examen marque une nouvelle phase judiciaire.

L'affaire Lyhanna, meurtre d'une fillette de 11 ans dans le Gers le 29 mai 2026, révèle des dysfonctionnements antérieurs. Neuf mois avant le crime, la mère d'une autre victime, Rosa, avait porté plainte pour viols sur sa fille de 11 ans. Des examens médico-légaux ont été réalisés mais le dossier a traîné sans audition du principal suspect, Jérôme Barella. Après la découverte du corps de Lyhanna, la mère de Rosa a dénoncé l'inaction.

Le directeur général de la Gendarmerie a reconnu un échec. Ces deux affaires déclenchent une pression associative forte pour l'adoption d'une "loi intégrale" inspirée des préconisations de la CIIVISE, visant à une meilleure coordination entre justice, police, école, services sociaux et santé pour un repérage et une protectionEffectifs des mineurs





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