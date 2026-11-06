Rappelurgent: Jus La Cabane à Jus contaminés à la patuline

Alerte sanitaire pour quatre jus de fruits La Cabane à Jus vendus en grande surface. Dépassement des seuils de patuline : risques pour la santé et marche à suivre.

Une alerte sanitaire majeure concerne actuellement les boissons de la marque La Cabane à Jus. Quatre références de jus de fruits mélangés à base de pomme font l'objet d'un rappel volontaire de la part du fabricant Distillerie Barranco La Cabane à Jus. Cette décision critique intervient en raison d'une contamination détectée par un taux excessif de patuline, une toxine naturelle liée à certaines moisissures.

Produits identifiés et distributeurs touchés

L'autorité de contrôle Rappel Conso a publié la liste officielle des produits concernés le 5 novembre 2026. Cette procédure impacte spécifiquement les bouteilles d'un litre vendues à température ambiante. Les distributeurs majeurs du réseau français sont directement visés par cette mesure de protection sanitaire. Il s'agit des enseignes Leclerc, Auchan, Carrefour, Intermarché et Match.

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La distribution géographique varie selon les saveurs concernées. La majorité des lots touchés ont été commercialisés à l'échelle de la France entière. Toutefois, le jus pomme framboise présente une distribution plus restrictive. Cette variété spécifique n'était disponible que dans les départements 54 et 57.

Les produits en cause ont été mis sur le marché entre le 2 juin et le 18 septembre 2026. Les consommateurs doivent vérifier minutieusement leurs stocks existants. L'identification se fait sans numéro de lot, mais uniquement via les codes GTIN et les dates de durabilité minimale.

Les dates de durabilité et codes produits précis

L'identification précise des lots est essentielle pour une gestion efficace du retrait. Les consommateurs doivent croiser les informations suivantes pour confirmer la présence d'un produit à risque. La patuline est invisible à l'œil nu et n'altère pas les organoleptiques.

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Le jus de pomme poire d'un litre correspond au code GTIN 3770009509015. Sa date de durabilité minimale est fixée au 01/06/2026. Cette référence fait partie intégrante du périmètre du rappel actuel.

Le jus de pomme framboise d'un litre partage le code GTIN 3770009509152. Sa date limite de consommation minimale est également le 01/06/2026. Cette saveur fruitée reste très populaire auprès du public.

Le jus de pomme cassis d'un litre utilise le même code GTIN 3770009509152. La date de durabilité minimale associée est le 01/06/2026. Cette référence complète la liste des produits contaminés identifiés.

Enfin, le jus de pomme cerise d'un litre est identifié par le code GTIN 3770009509251. Sa date de durabilité minimale est plus courte, fixée au 29/05/2026. Cette variété spécifique doit être impérativement retirée.

Risques toxicologiques et populations vulnérables

La patuline est une mycotoxine produite par divers champignons moisissureux. Ces micro-organismes se développent particulièrement sur les fruits, et plus spécifiquement sur les pommes. Dans ces jus précis, les analyses de laboratoire ont confirmé un dépassement des seuils réglementaires en vigueur.

Les autorités sanitaires alertent sur les conséquences d'une exposition prolongée. Une consommation quotidienne et à forte dose présente des dangers avérés. Les symptômes peuvent inclure des troubles digestifs majeurs et des maux de ventre persistants.

Des nausées peuvent également survenir chez les individus sensibles. À long terme, des effets toxiques systémiques sont redoutés pour la santé publique. La vigilance doit être maximale face à cette contamination silencieuse.

Certaines catégories de la population sont identifiées comme particulièrement vulnérables. Les jeunes enfants constituent un groupe à risque accru en raison de leur métabolisme. Les femmes enceintes doivent également faire preuve d'une prudence absolue.

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Les personnes aux systèmes immunitaires fragiles sont également fortement exposées. La patuline peut aggraver leur état de santé précaire. Cette toxicité justifie la rapidité du rappel industriel en cours.

Procédure de retour et assistance client

Les mesures préventives doivent être appliquées sans délai par tous les détenteurs. Il est strictement recommandé d'arrêter toute consommation de ces jus immédiatement. Cette consigne s'applique même si le produit semble sain visuellement.

L'odeur et le goût ne permettent pas de détecter la présence de toxine. L'apparence extérieure de la bouteille reste totalement normale. Les consommateurs ne doivent pas se fier à leurs sens pour juger de la sécurité.

La vérification de l'étiquette constitue la première étape obligatoire. Les clients doivent confirmer la marque La Cabane à Jus et le format d'un litre. Les saveurs pomme poire, pomme framboise, pomme cassis et pomme cerise sont toutes visées.

La marche à suivre pour le remboursement est claire et simple. Les produits concernés peuvent être rapportés directement en magasin. Cette action permet d'obtenir un remboursement intégral ou un échange.

Le service client de Distillerie Barranco La Cabane à Jus reste disponible. Toute question ou doute sur une bouteille précise peut être adressée. Le numéro d'assistance est le 06 99 65 74 54 pour le public français.

La fin de cette procédure de rappel n'est pas encore communiquée officiellement. Le processus de retrait est toujours en cours au 05 novembre 2026. Les consommateurs doivent rester attentifs aux mises à jour.