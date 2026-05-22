Rappels de produits : steaks hachés Carrefour surgelés rappelés en France

Le site Rappel Conso a publié un nouveau rappel de produit pour une boîte de steaks hachés surgelés commercialisée dans les enseignes Carrefour à travers toute la France. Cette procédure fait suite à des suspicions de présence de petits morceaux métalliques dans ce produit. En raison du risque de blessures / effets indésirables suite à l'ingestion de ce produit, par précaution il est recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant au(x) lot(s) décrit(s) ci-dessus de ne pas les consommer. Les consommateurs peuvent appeler le 0805908070 du lundi au samedi, de 9h à 19h, afin de réclamer un remboursement. La procédure de rappel prendra quant à elle fin lundi 20 juillet 2026.

Le site Rappel Conso a publié un nouveau rappel de produit pour une boîte de steaks hachés surgelés commercialisée dans les enseignes Carrefour à travers toute la France.

Cette procédure fait suite à des suspicions de présence de petits morceaux métalliques dans ce produit. En raison du risque de blessures / effets indésirables suite à l'ingestion de ce produit, par précaution il est recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant au(x) lot(s) décrit(s) ci-dessus de ne pas les consommer. Les consommateurs peuvent appeler le 0805908070 du lundi au samedi, de 9h à 19h, afin de réclamer un remboursement.

La procédure de rappel prendra quant à elle fin lundi 20 juillet 2026. Voici les informations d'identification du produit rappelé : Température de conservation : produit à conserver au congélateur





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