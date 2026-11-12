Rappel Yoplait : lots de yaourts alérgènes retirés des rayons

Rappel de plusieurs lots de yaourts Yoplait vendus en France pour risque allergique. Vérifiez les codes-barres et dates de péremption concernés par cette alerte.

Le site d'information Rappel Conso a publié une alerte ce jeudi concernant plusieurs lots de yaourts à la marque Yoplait présents sur le marché français. Ces produits alimentaires, vendus depuis le début du mois, sont concernés par un retrait immédiat des rayons en raison d'un risque potentiel pour la santé des consommateurs. Cette notification officielle vise à informer rapidement les foyers qui pourraient détenir ces articles dans leurs réfrigérateurs domestiques.

Détails des lots et codes-barres concernés

Les yaourts rappelés sont des pots de 125 grammes, vendus en formats multiples de 4, 8, 12 ou 16 unités. Ils portent la marque de salubrité FR-38-544-004-CE et appartiennent spécifiquement aux lots identifiés par la lettre M. Yoplait a communiqué une liste précise des codes-barres et des dates limites de consommation pour aider le public à identifier les produits douteux. Les codes incluent 3329770086569 avec le lot 03/12 et DLC 03/12/2026, ainsi que 3329770086514 avec le lot 04/12 et DLC 04/12/2026. D'autres références concernent les lots 07/12 et 08/12 avec respectivement les codes 3329770086477 et 3329770086415, tous affichant des dates de péremption en 2026.

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Présence en magasin et variante allégée

Ces desserts lactés étaient largement distribués à travers toute la France, notamment dans les enseignes E.Leclerc , Carrefour et Intermarché . Pour la version allégée des produits, la vente s'est déroulée entre le 6 et le 12 novembre 2026 dans les supermarchés partenaires. Ces versions spécifiques se présentent sous forme de pots de 125 grammes vendus exclusivement par paquets de 8. La présence massive de ces articles dans les grandes surfaces de détail explique l'ampleur de cette mesure de précaution prise par le fabricant et les autorités de contrôle.

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Causes du rappel et risques sanitaires

La raison officielle de ce retrait est l'apparition de modifications organoleptiques dans les yaourts. Ce terme technique désigne un défaut tangible de la texture et du goût du produit final. Rappel Conso précise qu'il n'y a pas de risques sanitaires directs liés à la toxicité, mais le défaut de qualité peut provoquer des réactions indésirables. En particulier, le signal d'alerte met en garde contre un risque d'allergie pour les personnes sensibles, justifiant l'interdiction formelle de consommation.

Conduite à tenir pour les consommateurs

Les autorités sanitaires et l'organisme Rappel Conso recommandent instamment aux détenteurs de ces yaourts de ne plus les consommer, même si les dangers immédiats ne semblent pas mortels comme dans le cas d'une intoxication aux champignons. La prudence est de mise pour éviter toute réaction allergique ou trouble digestif lié à la dégradation des caractéristiques du produit. Il est conseillé de vérifier attentivement les étiquettes et de retirer immédiatement ces lots du réfrigérateur pour garantir la sécurité alimentaire de tous les membres du foyer.