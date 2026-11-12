Rappel Yoplait et Andros : yaourts défectueux en cause

Yoplait et Andros rappellent des yaourts en France pour défaut organoleptique et contamination. Arrêtez la consommation immédiatement et consultez les codes-barres pour un remboursement.

La plateforme Rappel Conso a diffusé le jeudi 12 novembre 2026 un alerte officielle concernant de nombreux produits laitiers à base de fruits vendus sous les marques Yoplait et Andros. Ces rappels touchent des lots spécifiques commercialisés dans toute la France en raison de défauts organoleptiques graves, tels qu'un goût piquant anormal ou une contamination accidentelle par des produits d'entretien.

Défauts organoleptiques Yoplait

La marque Yoplait fait l'objet d'un rappel immédiat pour plusieurs variétés de yaourts aux fruits disponibles dans des conditionnements de 125 grammes, vendus seuls ou en barquettes de 4, 8, 12 ou 16 pots. Les consommateurs doivent vérifier si leurs achats correspondent aux goûts jaunes, fruits rouges, panachés, abricot nectarine ou fraise framboise. Ces produits comportent une déformation de l'emballage, notamment un opercule gonflé ou mal scellé, ainsi qu'un goût piquant dû à un défaut de fabrication interne.

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Contamination Andros et nettoyage

Parallèlement, la marque Andros a signalé un cas de contamination par un produit de nettoyage lors du processus industriel. Cette méprise accidentelle a altéré significativement le goût et l'odeur des yaourts concernés, rendant leur consommation déconseillée bien que la dangerosité directe soit jugée faible comparée à un risque sanitaire majeur, mais la prudence est de mise et l'élimination des lots est requise.

Points de vente concernés

Les produits rappelés de Yoplait ont été distribués exclusivement dans les magasins Monoprix, Franprix, Auchan, Carrefour, Francap, Intermarché, Leclerc et Système U. Pour Andros, la distribution s'est effectuée dans les supermarchés Carrefour et Intermarché à travers la France. Les dates de vente pour Yoplait s'étendent du 30 octobre 2026 au 12 novembre 2026, tandis que les lots Andros ont été commercialisés spécifiquement du 6 au 12 novembre 2026.

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Codes-barres et dates de péremption

Les consommateurs doivent croiser les codes-barres GTIN avec les dates limites de consommation pour confirmer l'appartenance aux lots rappelés. Pour Yoplait, il s'agit des codes 3329770086569 (DLUO 03/12/2026), 3329770086514 (DLUO 04/12/2026), 3329770086477 (DLUO 07/12/2026), 3329770086415 (DLUO 08/12/2026) et 3329770086606 (DLUO 08/12/2026). Tout produit correspondants à cette liste doit être retiré du réfrigérateur immédiatement.

Procédure de dédommagement

Yoplait propose aux clients concernés un dédommagement sous forme de bons de réduction applicables sur les lots rappelés. Il est fortement recommandé d'arrêter toute consommation de ces yaourts dès maintenant et de les détruire selon les consignes de tri locales. Les acheteurs doivent conserver leurs reçus de caisse pour faciliter le traitement des demandes de remboursement ou d'échange auprès des services clients des marques concernées.