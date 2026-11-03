Rappel urgent MAISON DANDIEU : rillettes au canard potentiellement contaminées par du verre

La marque MAISON DANDIEU rappelle ses rillettes pur canard au magret fumé vendues en France en raison de risques de présence de fragments de verre dans les pots.

Un appel à la vigilance sanitaire majeure est lancé en France concernant un produit emblématique du charcutier artisanal et industriel. La société DANDIEU SARL MAISON DANDIEU a initié une procédure de rappel volontaire pour ses pots de rillettes pur canard au magret fumé. Cette décision critique découle de l'identification de risques physiques graves potentiels dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire nationale.

Mécanisme du rappel et produits concernés

La fiche officielle publiée par Rappel Conso le 2 novembre 2026 confirme que la marque DANDIEU SARL MAISON DANDIEU procède activement à ce retrait du marché. L'action concerne spécifiquement les bocaux de 180 grammes classés dans la catégorie des viandes, qui se conservent à température ambiante. Cette mesure vise une portion précise de la production fabriquée et commercialisée entre le 30 juillet 2026 et le 21 octobre 2026.

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L'identification des produits soumis à cette mesure repose sur des critères techniques stricts et non équivoques. Sont uniquement concernés les unités portant le code GTIN 3760003150849. Pour être sûrs de la pertinence de ce rappel, les consommateurs doivent vérifier que la date de durabilité minimale indiquée sur le fond du pot est bien le 07/04/2029. Tout écart par rapport à ces deux identifiants signifie que le produit n'est pas affecté par la procédure.

Distribution géographique et points de vente

Ce rappel s'applique sur l'ensemble du territoire national français, touchant les circuits de vente modernes et traditionnels. Les produits suspects ont été distribués massivement au sein des grandes surfaces, notamment chez Intermarché, Carrefour et E. Leclerc. Par ailleurs, certaines boucheries artisanales ont également reçu ces lots avant leur suspension.

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La couverture géographique exhaustive signifie que n'importe quel achat réalisé dans les enseignes citées durant la période visée entre fin juillet et fin octobre 2026 peut potentiellement contenir les lots à risque. La transparence sur les points de vente permet aux utilisateurs de cartographier rapidement leurs propres achats récents ou en cours de consommation.

Risques sanitaires liés aux corps étrangers

Le motif fondamental de ce rappel d'urgence est la suspicion de présence de fragments de verre dans le produit fini. Ces corps étrangers, même de taille microscopique, présentent un danger mécanique direct lors de la ingestion. L'acte de manger ces rillettes sur du pain grillé ou en entrée expose les tissus buccaux à des blessures immédiates.

Les éclats de verre peuvent provoquer des coupures sévères dans la bouche, sur les gencives, les dents ou la gorge au moment de la dégustation. La nature tranchante du matériau augmente considérablement la gravité des lésions tissulaires par rapport à d'autres types de contaminants.

Conséquences physiologiques et surveillance médicale

La situation devient critique si les fragments sont ingérés et avalés. Le risque sanitaire s'étend alors bien au-delà de la cavité buccale pour toucher l'ensemble du tube digestif supérieur et inférieur. Des lésions internes peuvent survenir dans l'œsophage, l'estomac ou les intestins, entraînant des complications médicales sérieuses nécessitant une intervention.

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La manifestation de symptômes tels que des douleurs abdominales persistantes, des saignements ou une difficulté à avaler constitue un signal d'alarme. Dans de tels cas, il est impératif de consulter un médecin rapidement. La déclaration de la consommation du produit concerné auprès du professionnel de santé est essentielle pour le suivi médical et la traçabilité de l'événement indésirable.

Procédure de retour et contact client

La première consigne de sécurité est absolue : les rillettes concernées ne doivent plus être consommées sous aucun prétexte. Même si le bocal semble physiquement intact et que le goût reste habituel, la présence invisible de verre rend le produit dangereux. La vérification de la référence GTIN et de la date de durabilité minimale 07/04/2029 doit précéder toute décision.

Le fabricant MAISON DANDIEU recommande vivement de rapporter le produit au point de vente initial pour un échange ou un remboursement. Pour toute question ou en cas de doute, le service consommateurs MAISON DANDIEU est joignable au 05 58 79 28 00. Il est crucial de préciser lors de l'appel la référence RILLETTES PUR CANARD AU MAGRET FUME 180G et le numéro de lot pour faciliter le traitement du dossier.