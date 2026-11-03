Rappel urgent AIVIAI sur Amazon : risque auditif pour les bébés avec ce hochet

La marque AIVIAI rappelle un hochet sur Amazon en raison d'un volume sonore dangereux pour l'audition des nourrissons. Découvrez les détails du lot concerné et les démarches à effectuer immédiatement pour protéger votre enfant.

Un produit de puériculture vendu en ligne fait l'objet d'un rappel immédiat en raison d'un danger potentiel pour la santé des tout-petits. La marque AIVIAI a lancé une procédure de rappel pour son hochet et jouet de dentition, identifié sous la référence SL84870. Cette alerte concerne spécifiquement un modèle vendu via la boutique TOYdeal sur la plateforme Amazon. L'objectif de cette mesure est de prévenir tout risque de lésion auditive chez les nourrissons utilisant ce jouet en forme d'ours.

Détails techniques et identification du produit concerné

La fiche RappelConso, publiée officiellement le 2 novembre 2026, précise que l'opération vise uniquement le lot unique numéroté 33519102. Le produit incriminé est un hochet en forme d'ourson appartenant à la catégorie des articles pour enfants et de puériculture. La marque AIVIAI distribue ce produit sur l'ensemble du territoire français via le magasin Amazon TOYdeal. Le numéro GTIN n'est pas communiqué, mais la référence produit SL84870 et le numéro de lot 33519102 sont les éléments clés pour identifier l'article.

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Ce rappel volontaire n'est pas lié à une date de durabilité, car il s'agit d'un objet de jouet sans péremption. Les distributeurs doivent s'assurer que les consommateurs possédant ce lot précis prennent connaissance de l'alerte. La procédure est actuellement en cours et aucune date de fin précise n'a été fixée à ce jour. Les parents doivent vérifier attentivement les marques imprimées sur leur jouet.

Risque sanitaire lié au niveau sonore émis

Le motif principal de ce rappel est un risque avéré de lésion auditive pour les bébés. Le hochet ourson pourrait produire un son dont le volume est excessif par rapport aux normes de sécurité pour les nourrissons. Si le jouet est posé près de l'oreille de l'enfant ou utilisé de manière répétée pendant des périodes prolongées, le niveau sonore peut endommager l'audition.

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Les symptômes potentiels incluent des douleurs, une gêne marquée, des sursauts inhabituels et des pleurs chez le nourrisson. Une exposition prolongée à ce bruit excessif peut également entraîner des bourdonnements d'oreille ou une baisse durable de l'audition. En cas de doute sur l'ouïe de l'enfant après utilisation, un avis médical urgent auprès d'un pédiatre ou d'un spécialiste ORL est fortement recommandé.

Marche à suivre pour les consommateurs

Les détenteurs de ce hochet AIVIAI doivent cesser immédiatement toute utilisation du produit. Il est impératif de retirer le jouet de l'environnement de l'enfant pour garantir sa sécurité. La fiche RappelConso indique clairement qu'il ne faut pas retourner le produit au vendeur, mais plutôt le détruire pour éviter toute réutilisation accidentelle par un tiers.

Pour obtenir un dédommagement, une procédure d'échange gratuit est mise en place. Les familles doivent envoyer un hochet conforme en remplacement du produit défectueux. La communication avec le service dédié se fait par e-mail ou directement via la boutique TOYdeal sur Amazon. Les coordonnées de contact doivent être utilisées en mentionnant explicitement la référence SL84870 et le numéro de lot 33519102.

Impact sur les professionnels et les structures d'accueil

Cette alerte ne concerne pas seulement les parents au sein du foyer familial. Les assistantes maternelles, les crèches et les structures d'accueil de la petite enfance doivent également vérifier leurs inventaires. Tout professionnel ayant acheté ce modèle en ligne pour son activité est tenu de retirer ces jouets de la zone de jeux des enfants.

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La diffusion de l'information est cruciale pour limiter les risques à grande échelle. Les acteurs de la petite enfance doivent relayer cette alerte auprès des familles et vérifier régulièrement les produits soumis aux contrôles de sécurité. La vigilance reste la meilleure arme contre les dangers liés aux articles de puériculture. La source officielle pour suivre l'évolution de ce dossier reste le site rappel.conso.gouv.fr.