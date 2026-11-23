E. Leclerc rappelle des pommes de terre vapeur sautées rouge Panier du Primeur en raison de risques toxicologiques liés aux glycoalcaloïdes. Vérifiez vos lots immédiatement.

La marque Panier du Primeur, distribuée exclusivement au sein des magasins E. Leclerc à travers l'ensemble du territoire français, fait l'objet d'un rappel de sécurité sanitaire majeur pour une gamme spécifique de légumes préparés. Ce rappel national, officialisé publiquement sur la plateforme gouvernementale RappelConso le 23 novembre 2026, vise à protéger les consommateurs contre des risques toxiques potentiels liés à la composition naturelle de certains tubercules rouges conditionnés. Les acheteurs qui ont pu se procurer ces produits entre le 16 octobre 2026 et la date du 23 novembre 2026 sont priés de consulter attentivement les codes de lot inscrits sur leurs sachets pour déterminer si leurs achats sont concernés par cette mesure d'urgence sanitaire.

Détails du rappel et identification des lots concernés

Le produit spécifique visé par cette procédure de retrait volontaire porte la désignation exacte de pommes de terre vapeur sautées rouge en conditionnement de 2 kg sous la marque Panier du Primeur. La démarche d'alerte s'applique strictement aux lots dont le code GTIN est identifié par la séquence numérique 3564706639195. Cependant, la détermination de la conformité du produit exige une vérification minutieuse des codes emballeurs spécifiques qui varient d'une unité de production à l'autre, rendant l'inspection de l'étiquette indispensable pour tout consommateur soucieux de sa sécurité alimentaire.

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Les lots particulièrement ciblés par ce rappel urgent sont distingués par trois codes emballeurs distincts que les clients doivent rechercher avec précision sur leurs emballages. Le premier lot identifié porte le code emballeur EMB 47285, le second est associé au code emballeur EMB 51248, et le troisième lot concerné correspond au code emballeur EMB 84035. Ces trois références partagent toutes le même numéro de lot administratif 26128774 et le même code commercial GTIN 3564706639195, ce qui signifie que la présence de l'un de ces trois codes emballeurs suffit à activer la procédure de retour immédiat du produit en magasin.

Il est important de noter que la date limite de consommation n'est pas explicitement mentionnée sur les fiches descriptives officielles de la procédure de rappel. En conséquence, la seule méthode fiable pour les consommateurs afin de déterminer si leurs réserves domestiques sont impactées par cette alerte réside dans la comparaison stricte des codes de production et des numéros de lot visibles sur les sachets qu'ils possèdent encore dans leurs réfrigérateurs ou leurs garde-manger.

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Risque toxicologique lié aux glycoalcaloïdes naturels

Les raisons scientifiques qui motivent cette décision ferme de la part de l'enseigne E. Leclerc sont liées à la détection de concentrations excessives en glycoalcaloïdes au sein des tubercules inclus dans les sachets de 2 kilogrammes. Les glycoalcaloïdes sont des composés chimiques naturels qui se trouvent intrinsèquement dans la pomme de terre et qui constituent normalement un mécanisme de défense pour la plante contre les prédateurs et les maladies, mais qui peuvent devenir dangereux pour l'organisme humain à des doses élevées.

La toxicité de ces substances augmente considérablement lorsque la pomme de terre n'est pas correctement épluchée ou lorsqu'elle est cuite de manière insuffisante, car la chaleur seule ne dégrade pas entièrement ces molécules résiduelles. L'ingestion de produits contenant ces niveaux anormaux de glycoalcaloïdes peut provoquer une série de symptômes gastro-intestinaux sévères qui vont bien au-delà d'une simple indigestion passagère, obligeant les professionnels de santé à intervenir rapidement pour soigner les personnes affectées.

Les manifestations cliniques observées chez les consommateurs exposés incluent principalement des nausées intenses et persistantes, accompagnées de douleurs abdominales difficiles à supporter qui peuvent durer plusieurs heures. Dans les cas les plus graves ou les plus sensibles, ces troubles digestifs peuvent également entraîner des vomissements fréquents et des épisodes de diarrhée qui déshydratent rapidement l'organisme, nécessitant parfois une hospitalisation pour rééquilibrer les fluides corporels et surveiller les fonctions vitales.

Conséquences pour les consommateurs et procédure de remboursement

La consigne de santé publique la plus urgente impose de ne consommer absolument plus les sachets de pommes de terre vapeur sautées rouge Panier du Primeur concernés, même après une cuisson complète au four ou à la poêle. La chaleur ne suffit pas à neutraliser l'ensemble des risques toxiques potentiels associés à ces niveaux élevés de glycoalcaloïdes, ce qui rend la destruction ou le retour du produit obligatoire pour garantir la sécurité de tous les membres du foyer.

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Pour les clients ayant acquis ces produits dans les rayons de l'enseigne E. Leclerc, la procédure de remboursement est mise en place dans tous les points de vente à travers la France entière. Les consommateurs doivent simplement rapporter les sachets non consommés à l'endroit exact où ils ont été achetés pour récupérer le montant de leur achat selon les modalités standardisées par l'enseigne, sans avoir à fournir de justificatif supplémentaire complexe au-delà de la présentation du produit physique.

Un service d'assistance dédié aux consommateurs est activé spécifiquement pour accompagner les personnes concernées dans les démarches administratives et répondre à leurs interrogations médicales ou techniques concernant ce rappel. Ce dispositif téléphonique gratuit est accessible au numéro 0800 865 286, où les conseillers peuvent aider à vérifier si un sachet précis est bien concerné par la liste des lots affectés et guider l'utilisateur vers les étapes suivantes à accomplir pour finaliser le retour et le remboursement de son produit.