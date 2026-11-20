Magasins U lance un rappel volontaire pour le pain surprise brioché aux graines U Saveurs 400g en raison d'un risque de corps étranger. Vérifiez vos lots dès maintenant.

La coopérative U Enseigne a déclenché un rappel volontaire pour le produit Pain Surprise Brioché aux graines U Saveurs, pesant 400 grammes, disponible dans tous les Magasins U sur l'ensemble du territoire national. Cette mesure préventive, publiée sur la plateforme officielle RappelConso le 20/11/2026, vise à protéger les consommateurs français d'un risque potentiel lié à la présence d'éléments inerte dans la préparation culinaire festive. Ce produit, souvent servi lors d'apéritifs dînatoires ou de repas de fêtes, ne doit plus être consommé si les références spécifiques sont identifiées sur l'emballage.

Détails Techniques et Identification des Lots Concerneés

La coopérative U Enseigne a initié cette démarche sans arrêté préfectoral, soulignant son engagement direct envers la sécurité sanitaire de ses clients. La procédure s'applique exclusivement aux pains surprise briochés conditionnés en sachets de 400 grammes, portant la marque de salubrité EMB 47.091A. Pour identifier si votre produit fait partie de cette alerte, il est impératif de vérifier le code-barres GTIN et le numéro de lot inscrits sur la face avant ou arrière de l'emballage congelé. Seuls les lots listés ci-dessous sont concernés par cette suspension de vente.

Also read Père Noël en rappel à la cathédrale d'Agen avant l'ouverture de la patinoire

Le premier lot concerné est le numéro 6258, identifiable par le code GTIN 3256228872005, avec une date de durabilité minimale fixée au 15/03/2028. Le second lot identifié est le numéro 6280, correspondant au code GTIN 256228872005, dont la date de durabilité minimale est établie au 07/04/2028. La fin de cette procédure de rappel n'a pas été communiquée à la date du 20/11/2026, indiquant que la vigilance reste de mise pour l'instant.

Nature du Risque Sanitaire et Conséquences Médicales Potentielles

Le motif principal de ce rappel volontaire est la suspicion de présence de corps étrangers inerte au sein de la préparation en brioche. Ces éléments peuvent varier et inclure des fragments de verre, des particules métalliques, des morceaux de plastique, du papier ou même du textile. La présence de tels objets constitue un danger direct pour l'intégrité physique des consommateurs, car ils ne sont pas destinés à être ingérés et pourraient passer inaperçus lors de la consommation rapide typique de ce type de produit.

Advertisement

L'ingestion accidentelle de ces corps étrangers expose les individus à des risques sérieux de blessures traumatiques. Les dommages peuvent survenir au niveau de la cavité buccale, endommager les dents, ou provoquer des lésions graves le long du tube digestif. Au-delà de la douleur immédiate, un fragment dur ou tranchant peut entraîner un étouffement, particulièrement chez les plus vulnérables comme les jeunes enfants ou les personnes âgées, ou causer une perforation interne nécessitant une intervention chirurgicale d'urgence.

Procédures de Retour et Recommandations aux Consommateurs

Les détenteurs des produits concernés sont formellement invités à ne plus consommer le Pain Surprise Brioché aux graines U Saveurs, même si le produit semble visuellement normal une fois décongelé. La procédure recommandée consiste à rapporter le produit non consommé au point de vente Magasin U le plus proche. Ce retour permet d'obtenir un remboursement intégral de l'achat, soulignant la prise en charge financière par l'enseigne pour ce problème de qualité.

Les consommateurs peuvent contacter le service clients de Magasins U au numéro 09 69 36 69 36 pour toute question relative à ce rappel ou pour obtenir des précisions administratives. En cas de doute concernant une ingestion éventuelle ou si des symptômes tels que saignements, gênes persistantes ou douleurs apparaissent après la consommation, il est fortement recommandé de consulter rapidement un professionnel de santé. Cette vigilance médicale immédiate est cruciale pour prévenir toute complication grave liée à la présence de corps étrangers dans l'organisme.