Le distributeur Lidl retire du marché des lots précis de cocktails de fruits de mer Ocean Sea suite à une contamination aux salmonelles. Consommateurs concernés, consultez les dates de péremption.

Le service consommateurs du distributeur Lidl a lancé une alerte urgente concernant la sécurité alimentaire de ses produits surgelés. Une opération de rappel volontaire est en cours pour le Cocktail de fruits de mer 500g Ocean Sea, commercialisé dans de nombreux magasins à travers la France. Cette mesure préventive s'impose après la découverte avérée de la bactérie Salmonella spp dans certains lots spécifiques de la marque.

Identification précise des lots contaminés

L'alerte a été officiellement publiée le 17/11/2026 sur la plateforme nationale RappelConso. Elle concerne exclusivement les sachets de 500 g distribués entre le 04/05/2026 et le 17/11/2026. Le produit porte la marque de salubrité FR 14.047.031 CE. Les consommateurs doivent vérifier attentivement l'étiquette de leurs produits en stock.

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Deux numéros de lot sont spécifiquement visés par ce retrait du marché. Il s'agit des lots identifiés par le code 26113 B et le code 26117 A. Le code-barres global (GTIN) pour ces produits est le 4056489728153. La date de durabilité minimale indiquée pour ces deux lots est le 31/05/2027. Seul le respect rigoureux de ces références permet d'identifier les paquets dangereux.

Distribution géographique dans vingt-deux départements

La contamination a touché des produits vendus dans vingt-deux départements français précis. La liste des zones géographiques concernées inclut les numéros 01, 06, 17, 19, 21, 24, 31, 32, 36, 37, 39, 44, 49, 59, 65, 71, 72, 79, 83, 85, 86. Tout produit acheté dans ces régions durant la période d'incrimination doit faire l'objet d'une vérification immédiate.

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Les responsables de la procédure n'ont pas encore fixé une date de fin précise pour cette opération de rappel. La fiche disponible sur le site officiel RappelConso au 18/11/2026 indique que les délais restent non spécifiés à ce jour. Il est donc crucial pour les acheteurs de ne pas attendre une communication complémentaire pour agir.

Risques sanitaires et symptômes de la salmonellose

La présence de Salmonella spp expose les consommateurs à un risque de salmonellose. L'incubation de la maladie entraîne l'apparition de symptômes entre 6 et 72 heures après l'ingestion. Les troublesDigestifs principaux incluent des diarrhées, des vomissements, des douleurs abdominales intenses et de la fièvre. Ces réactions peuvent provoquer une déshydratation sévère nécessitant une réhydratation.

Si la maladie reste généralement bénigne pour un adulte en bonne santé, certaines populations sont plus vulnérables. Les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées courent un risque accru de formes graves. Une consultation médicale est impérative pour ces groupes à risque. Tout individu ayant consommé le produit et présentant des symptômes dans les sept jours doit consulter son médecin en précisant l'achat du lot.

Marche à suivre pour le retour et le remboursement

Les détenteurs de produits concernés doivent immédiatement cesser toute consommation. Le geste recommandé consiste à rapporter le sachet intact en magasin Lidl. Le distributeur proposera alors un remboursement intégraire de l'achat. Cette procédure reste la méthode privilégiée pour garantir une compensation correcte.

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En l'absence de possibilité de retour, la destruction du produit constitue l'alternative acceptée. Pour toute question relative à cette procédure, le service clients de Lidl est joignable au 0080054355435. Les consommateurs sans symptôme après sept jours n'ont pas besoin de consulter, mais doivent continuer à vérifier les références avant utilisation.