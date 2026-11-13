Rappel Envia Lidl : Yaourt aux fruits 0% défectueux, lot concerné

Lidl retire des pots Envia en France pour défaut de goût et odeur. Vérifiez le lot 05/12 et la date du 05/12/2026 avant de consommer ce yaourt.

Les consommateurs doivent porter une attention particulière à leurs produits laitiers frais après la publication d'un avis officiel. L'organisme français RappelConso a enregistré une alerte concernant une marque spécifique vendue dans les supermarchés. L'entreprise Envia, distributeur majeur en France, fait face à un retrait de ses stocks. Ce mouvement concerne ses yaourts aux fruits avec morceaux 0% vendus exclusivement chez Lidl. L'objectif est de protéger la santé des familles face à des anomalies détectées.

Détails techniques du lot Envia retiré

L'entreprise Envia retire immédiatement un lot précis de ses rayons. Le produit concerné est un pack de huit pots de 125 grammes. Il se caractérise par son faible taux de matière grasse à 0%. Le code GTIN officiel identifiant ce lot spécifique est 4056489369356. Les consommateurs doivent impérativement vérifier le code lot estampillé sur l'emballage. Le numéro de lot concerné est 05/12 avec la mention (M). La date limite de consommation inscrite sur le packaging est fixée au 05/12/2026.

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Analyse des risques sanitaires détectés

L'entreprise Envia justifie ce retrait par des anomalies organoleptiques graves. Plusieurs clients ont signalé un goût piquant inhabituel dans leurs pots. Une odeur suspecte est également rapportée comme symptôme de détérioration. L'emballage plastique présente parfois des déformations visibles à l'œil nu. Ces signes indiquent une prolifération microbienne ayant altéré la texture du produit. Envia déconseille formellement la consommation de ces lots spécifiques.

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Conseils officiels pour les acheteurs Lidl

Le distributeur Lidl recommande une interruption immédiate de l'ingestion. Il faut vérifier l'intégralité de la packlist pour confirmer la date 05/12/2026. Les propriétaires de ces produits doivent retourner les pots dans le magasin. Cette démarche permet d'obtenir un remboursement intégral par le service commercial. Un service consommateurs Envia est disponible au 0080054355435 pour aider. En cas de symptômes digestifs post-consommation, une consultation médicale est requise.

Calendrier de vente et distribution nationale

La commercialisation de ces produits s'est déroulée sur une courte période. Les ventes actives ont eu lieu entre le 09 novembre 2026 et le 12 novembre 2026. Tous les établissements Lidl situés sur le territoire national français sont concernés. Cette mesure de précaution intervient un jour après un autre rappel similaire. Le secteur laitier subit ainsi plusieurs contrôles rigoureux en cette fin d'année.