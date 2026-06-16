Rappel de sécurité : allumettes de lardons bio U Bio potentiellement contaminées par Salmonella

Un lot d'allumettes nature U Bio (GTIN 3256228970398, lot 68050232, DLC 03/07/2026) fait l'objet d'un rappel suite à la détection de Salmonella. Les consommateurs sont invités à vérifier leurs produits, à ne plus les consommer et à les retourner pour un remboursement.

Les allumettes de lardons biologiques commercialisées sous la marque U Bio sont depuis longtemps un allié apprécié des foyers français pour composer rapidement des recettes simples, de la quiche lorraine légère aux pâtes carbonara revisitées, en passant par des salades composées.

Conservées dans le réfrigérateur, ces petites barquettes de 75 g sont souvent sorties sans y réfléchir, au moment d'un dîner improvisé ou d'une pause déjeuner sur le pouce. Cependant, un nouveau rappel de produit attire aujourd'hui l'attention des consommateurs sur un lot précis de ces allumettes, suite à la détection d'un défaut microbiologique potentiellement dangereux.

Le rappel concerne le produit identifié sous le nom commercial ALLUMETTES NATURE UBIO VPF 2 x 75 g, distribué dans l'ensemble du réseau U (Hyper U, Super U, U Express et Utile). Les barquettes concernées portent le code GTIN 3256228970398 et le numéro de lot 68050232, avec une date limite de consommation fixée au 03 juillet 2026.

Après des contrôles effectués par les services de la répression des fraudes, une présence possible de bactéries du genre Salmonella a été signalée, ce qui constitue une non‑conformité microbiologique jugée inacceptable pour un produit destiné à la consommation humaine. La procédure de retrait est active jusqu'au jeudi 25 juin 2026, date à laquelle les détaillants devront avoir retiré toutes les références concernées de leurs rayons.

La salmonellose, infection digestive provoquée par la bactérie Salmonella, se traduit typiquement par des diarrhées, des vomissements, des douleurs abdominales et parfois de la fièvre accompagnée de céphalées. Les symptômes apparaissent généralement entre six et soixante‑douze heures après l'ingestion du produit contaminé. Les personnes les plus vulnérables - jeunes enfants, femmes enceintes, seniors et individus immunodéprimés - risquent des formes plus graves, avec un risque accru de déshydratation.

Face à ce risque, les autorités sanitaires recommandent aux consommateurs de vérifier scrupuleusement l'étiquette de leurs barquettes : si le GTIN 3256228970398, le lot 68050232 et la date du 03 juillet 2026 sont présents, il faut immédiatement cesser toute consommation. Le produit peut être rapporté dans le magasin U d'achat pour un remboursement, même en l'absence du ticket de caisse, ou simplement détruit de manière sécurisée.

En cas de manifestation de symptômes digestifs dans les sept jours suivant la consommation du lot suspect, il est impératif de consulter rapidement un médecin en précisant la nature du produit consommé. Pour toute question supplémentaire, le service consommateurs U reste joignable au 09 69 36 69 36





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