Rappel de salade de poulet pané CÔTÉ SNACK chez E.Leclerc : risque de listériose

Un rappel national a été déclenché pour la salade de poulet pané CÔTÉ SNACK distribuée par E.Leclerc en raison d'un risque microbiologique. Les consommateurs sont invités à vérifier l'étiquette de leur produit et à ne pas le consommer si les conditions de rappel sont remplies.

La salade de poulet pané CÔTÉ SNACK distribuée par E.Leclerc fait l'objet d'un rappel national en raison d'un risque microbiologique . Le site gouvernemental RappelConso signale un rappel concernant un lot précis de ce produit, que de nombreux consommateurs peuvent encore avoir dans leur réfrigérateur.

Le rappel concerne la salade de poulet pané CÔTÉ SNACK en barquette de 330 g, un plat préparé du rayon traiteur frais. Le produit a été vendu dans les magasins E.Leclerc de France entière entre le 1er et le 5 juin 2026. Seules les barquettes portant le GTIN 3564706802667, le lot BI84 et une DLC au 10/06/2026 sont visées, en raison d'une suspicion de présence de Listeria monocytogenes.

Cette bactérie peut provoquer la listériose, une infection alimentaire grave, surtout chez les personnes fragiles. Les premiers signes de cette infection peuvent être discrets : fièvre, maux de tête, fatigue, parfois troubles digestifs. Le problème : ces symptômes surviennent entre quelques jours et jusqu'à huit semaines après le repas, ce qui rend le lien avec l'aliment difficile à faire.

Les formes les plus sévères touchent surtout les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées, avec un risque de complications neurologiques ou d'atteintes maternelles et fœtales. Le produit peut paraître normal à l'odeur comme au goût, sans défaut visible. Si cette salade de poulet pané CÔTÉ SNACK se trouve dans le réfrigérateur, il est recommandé de vérifier l'étiquette : GTIN 3564706802667, lot BI84, DLC 10/06/2026. Les barquettes concernées ne doivent plus être consommées.

Elles peuvent être rapportées dans le magasin E.Leclerc d'achat pour un remboursement, même sans ticket de caisse selon les pratiques habituelles. En cas de fièvre, maux de tête ou courbatures après avoir mangé ce produit, surtout pour une femme enceinte, une personne âgée ou immunodéprimée, il est conseillé de consulter rapidement un médecin en signalant ce rappel pour listériose. Pour toute question, le service consommateurs est joignable au 0 800 865 286. La procédure de rappel est annoncée jusqu'au 22 juin 2026





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