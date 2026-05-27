Rappel de reblochon fermier AOP : alerte à Escherichia coli STEC

Un rappel volontaire a été lancé pour des Reblochon de Savoie fermier AOP 450g produits par la Société Coopérative Agricole des Producteurs de Reblochons de la Vallée de Thônes en raison de la présence d'Escherichia coli STEC.

Le reblochon fermier AOP au lait cru, une star des plateaux de fromages et des recettes savoyardes, a été touché par un rappel de qualité lié à la présence d'Escherichia coli STEC.

Ce rappel volontaire concerne des Reblochon de Savoie fermier AOP 450g produits par la Société Coopérative Agricole des Producteurs de Reblochons de la Vallée de Thônes. Les fromages concernés ont été commercialisés entre le 24 avril et le 23 mai 2026 sous les marques Le farto de Thones, Le Chaudron, La Bergère de Thones, Le chalet des neiges, Le Suzerain, Pierre de Seillac, Le Reblochon de Savoie Fermier et d'autres reblochons fermiers de la même coopérative.

Les magasins et fromagers concernés sont Grand Frais, Metro, Spar et divers fromagers. Les consommateurs doivent vérifier l'étiquette du fromage et ne pas consommer les reblochons concernés, même cuits. Si la mention Reblochon de Savoie fermier AOP 450g apparaît avec l'un des numéros de lot signalés, le produit doit être rapporté au point de vente ou détruit. Les magasins et fromagers concernés proposent un remboursement ou un échange.

En cas de diarrhée, douleurs au ventre, vomissements ou sang dans les selles dans les 15 jours après ingestion, un avis médical rapide est recommandé en mentionnant la consommation de ce reblochon. La coopérative répond au 07 86 39 33 08





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Reblochon Fermier AOP Escherichia Coli STEC Rappel De Qualité Fromage Au Lait Cru Savoie

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