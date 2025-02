Rappel de Produits : De nombreuses Galettes contaminées par des Aflatoxines

Un important rappel de produits de galettes a été lancé en France en raison de la présence d'aflatoxines, des substances toxiques produites par certaines moisissures, au-delà des limites réglementaires. Les produits concernés sont vendus dans toute la France et dans de nombreux points de vente. Les consommateurs sont invités à vérifier les références de leurs produits et à ne pas les consommer si nécessaire.

Le rappel de nombreux produits de galettes, provenant de marques telles que La Galette de Broons, Crêperie de Guerlédan, Nature et Galettes et Natureo, a été lancé entre le 7 et le 10 février 2025 en raison de la présence d'aflatoxines au-delà des limites réglementaires. Ces substances toxiques, produites par certaines moisissures, représentent un danger pour la santé en cas d'ingestion.

Les produits concernés par ce rappel sont vendus dans toute la France, et notamment dans les principales enseignes de grande distribution comme Super U, Carrefour, Leclerc, Biodis, Auchan, Intermarché et Biocoop. Une liste complète des références des produits rappelés est disponible sur le site rappel.conso.gouv.fr. Les consommateurs sont invités à consulter ce site pour identifier les produits qu'ils ont peut-être achetés. La consommation de galettes contaminées par des aflatoxines peut entraîner des effets néfastes sur la santé, notamment des troubles digestifs, des lésions hépatiques et, dans des cas plus graves, des complications potentiellement léthales. Les aflatoxines sont des toxines produites par des champignons qui peuvent infecter les céréales et les produits dérivés. Elles sont reconnues pour leur caractère cancérogène et peuvent endommager le foie en cas d'exposition répétée. L'exposition prolongée à ces substances peut également entraîner d'autres problèmes de santé.Les consommateurs qui ont acheté un produit concerné par le rappel sont priés de ne pas le consommer. Il est recommandé de retourner le produit au point de vente d'achat pour obtenir un remboursement. En cas de questions ou de préoccupations, le fabricant a mis à disposition un numéro de contact : 02 96 84 67 15. Les autorités sanitaires et le fabricant mettent l'accent sur l'importance de la vigilance et de la prudence pour éviter tout risque lié à la consommation de produits contaminés





Rappel Produits Aflatoxines Galettes Sécurité Alimentaire Santé

