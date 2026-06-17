Rappel de noix du Brésil La Vie Claire en raison d'un risque d'aflatoxines

Un lot de noix du Brésil de la marque La Vie Claire est rappelé en France en raison d'une contamination potentielle par des aflatoxines, des toxines cancérogènes. Les consommateurs possession du produit correspondant au lot visé doivent cesser de le consommer et le rapporter en magasin pour remboursement.

Riches en sélénium et souvent présentées comme un encas sain, les noix du Brésil s'invitent volontiers dans les mueslis, porridges ou mélanges apéritifs. Beaucoup de clients de l'enseigne bio La Vie Claire en consomment régulièrement, convaincus de faire un choix favorable pour leur santé.

Une alerte de rappel La Vie Claire noix du Brésil 150 g vient pourtant de frapper ces sachets vendus en magasin. Selon la plateforme officielle Rappel Conso, un lot de noix du Brésil nature fait actuellement l'objet d'une procédure de retrait. Place aux vérifications rapides.

Rappel La Vie Claire noix du Brésil 150 g : ce qu'il faut vérifier L'alerte vise des noix du Brésil 150 g de marque LA VIE CLAIRE, commercialisées dans l'ensemble des magasins de l'enseigne en France. Les sachets concernés ont été vendus entre le 27 mai 2026 et le 11 juin 2026, dans tous les départements. Selon la fiche Rappel Conso, seul le GTIN 3266191016634, lot 90060518, avec une date de durabilité minimale au 06/02/2028, est concerné par ce retrait.

Les autres références de noix du Brésil La Vie Claire, portant un numéro de lot différent, ne sont pas mentionnées dans l'alerte. 🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : LA VIE CLAIRE, noix du Brésil 150 g 🔢 GTIN & Lots : GTIN 3266191016634 - lot 90060518 📅 DLC / Durabilité : Date de durabilité minimale (DDM) : 06/02/2028 🛒 Distributeurs : Magasins La Vie Claire, France entière (tous départements) Fin de la procédure : 15/08/2026 © rappel.conso.gouv.fr Quels sont les risques de santé ?

Le rappel est motivé par la présence possible d'aflatoxines, toxines produites par certaines moisissures qui se développent sur les graines et fruits secs. Ces substances s'attaquent au foie et sont classées cancérogènes, avec un lien étroit avec le cancer du foie en cas d'exposition répétée. Une forte exposition peut provoquer des nausées, des douleurs abdominales, un manque d'énergie marqué ou un malaise général.

Même si l'aspect, l'odeur et le goût des noix paraissent normaux, l'ingestion répétée de produits contaminés reste déconseillée, en particulier pour les personnes fragiles. Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ? Les consommateurs détenant un sachet de noix du Brésil 150 g La Vie Claire correspondant au lot visé doivent ne plus consommer ce produit, même entamé. Le produit ne doit pas être conservé dans un placard pour usage ultérieur ni partagé avec des proches.

Il est recommandé de rapporter le sachet au point de vente La Vie Claire afin d'obtenir un remboursement pendant toute la durée de la procédure, annoncée jusqu'au 15 août 2026. Aucun numéro de service client spécifique n'est indiqué ; les clients sont invités à se tourner vers leur magasin ou vers les contacts habituels de l'enseigne, et à consulter un médecin en cas de symptômes après consommation. Sources rappel.conso.gouv.fr Partager sur





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