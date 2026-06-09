Rappel de mâche en sachet 125 g des marques Saladinettes et Notre Jardin pour risque de salmonelle

Deux références de mâche prête à consommer vendues chez Lidl et E.Leclerc font l'objet d'un rappel pour suspicion de contamination aux salmonelles. Les consommateurs sont invités à ne pas les consommer et à les rapporter.

La mâche en sachet, souvent plébiscitée pour sa praticité et sa fraîcheur, est un incontournable des réfrigérateurs français. Utilisée comme base de salade rapide, garniture d'un plat du soir ou pour un déjeuner sur le pouce, elle est appréciée pour son goût doux et sa texture tendre.

Mais depuis quelques jours, deux références de mâche prête à consommer, commercialisées par les enseignes Lidl et E.Leclerc, font l'objet d'un rappel sanitaire en raison d'une suspicion de contamination par des salmonelles. Les autorités sanitaires, via le site RappelConso, alertent les consommateurs sur la présence possible de cette bactérie dans des sachets de 125 grammes issus d'un même lot. Cette situation rappelle l'importance de vérifier les produits que nous consommons, même ceux qui paraissent appétissants.

La salmonellose, bien que souvent bénigne chez les adultes en bonne santé, peut entraîner des complications graves chez les personnes fragiles. Il est donc crucial de suivre les recommandations des autorités. Les produits concernés sont la mâche Saladinettes vendue chez Lidl et le Bouquet de mâche Notre Jardin distribué par E.Leclerc. Les deux références appartiennent au lot 01U2236 et portent une date limite de consommation fixée au 12 juin 2026.

Chez Lidl, les sachets ont été commercialisés entre le 2 et le 8 juin 2026 dans plusieurs départements de l'ouest de la France : le Calvados, les Côtes-d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, l'Orne, la Sarthe, la Saône-et-Loire, les Deux-Sèvres et la Vendée. Chez E.Leclerc, la distribution a concerné l'ensemble du territoire français, du 3 au 8 juin 2026.

Les consommateurs sont invités à vérifier les codes GTIN : pour Lidl, le numéro est 4056489194811, et pour Leclerc, le numéro 3564700179451 avec le code additionnel 09. La procédure de rappel court jusqu'au 23 juin 2026 chez Lidl et jusqu'au 24 juin 2026 chez Leclerc. Il est important de noter que ces dates marquent la fin de la période pendant laquelle les consommateurs peuvent obtenir un remboursement.

Les analyses menées sur ces sachets ont mis en évidence la présence possible de la bactérie Salmonella spp, responsable de la salmonellose. Cette infection alimentaire se manifeste généralement par des symptômes apparaissant entre 6 et 72 heures après l'ingestion : diarrhées souvent liquides, vomissements, douleurs abdominales, maux de tête et parfois fièvre. Chez les adultes en bonne santé, la maladie guérit spontanément en quelques jours sans traitement spécifique, à condition de bien s'hydrater.

Cependant, les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les individus immunodéprimés sont plus exposés à des formes sévères, avec un risque de déshydratation sévère nécessitant une hospitalisation. En cas d'apparition de ces symptômes dans les sept jours suivant la consommation du produit, il est recommandé de consulter un médecin en signalant l'ingestion de cette mâche. La déclaration peut également être faite auprès des autorités sanitaires pour contribuer à la surveillance.

Les consommateurs qui détiennent un sachet de mâche 125 g portant le lot 01U2236 et la DLC 12/06/2026 doivent impérativement ne pas le consommer, même si l'aspect du produit semble normal. La bactérie peut être présente sans altérer visuellement la salade. Pour les sachets Saladinettes achetés chez Lidl, la marche à suivre est de détruire le produit puis de contacter le service consommateurs au 0080054355435 afin d'obtenir un remboursement, et ce même sans ticket de caisse.

Pour le Bouquet de mâche Notre Jardin vendu chez E.Leclerc, il est conseillé de rapporter le sachet en magasin pour un remboursement, ou d'appeler le 0800865286 pour toute question. Il est également possible de se référer au site RappelConso pour plus d'informations. Ce rappel souligne l'importance de la vigilance dans la chaîne alimentaire et la nécessité de suivre les consignes de sécurité pour protéger sa santé et celle de ses proches





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