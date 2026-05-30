Rappel de lardons dans toute la France : ne les consommez pas !

Plusieurs marques de lardons, dont Monique Ranou, Auchan et Saint Alby, font l'objet d'un rappel national en raison d'une teneur insuffisante en sel et d'un risque de salmonelle. Découvrez les lots concernés et la conduite à tenir.

Attention, des lardons de plusieurs marques font l'objet d'un rappel dans toute la France depuis ce vendredi 29 et ce samedi 30 mai 2026. Le site Rappel Conso a émis une alerte concernant des barquettes de lardons des marques Monique Ranou, Auchan et Saint Alby, vendues notamment dans les enseignes Lidl , Intermarché et Auchan.

La raison ? Une teneur insuffisante en sel qui peut entraîner une mauvaise conservation et un développement microbien, augmentant le risque de salmonellose. Des altérations des qualités organoleptiques (goût, odeur, aspect) ont également été signalées. Cette situation pourrait conduire à des infections graves, notamment chez les personnes fragiles comme les enfants, les personnes âgées ou immunodéprimées.

Les produits concernés ont été commercialisés entre le 23 avril 2026 et le 29 mai 2026. Pour la marque Monique Ranou, sept lots sont touchés : les références GTIN 3250392550455 avec les lots 31765, 31766, 31767, 31768, 31769, 31770 et 31771, affichant des dates limites de consommation entre le 27 mai et le 2 juin 2026. Ces lardons ont été vendus dans les magasins Lidl en barquettes de 2x100g.

Pour la marque Auchan, cinq lots sont concernés : GTIN 3596710430116 (mentionné deux fois), 3596710430123, 3596710450404 et 3596710450411, avec des dates limites de consommation allant du 30 mai au 7 juin. Ces produits sont conditionnés en barquettes de 2x100g et 2x150g, tant en version nature que fumée. Les produits de la marque Saint Alby font également l'objet d'un rappel ; les consommateurs sont invités à vérifier les lots sur le site Rappel Conso ou en magasin.

Si vous avez acheté ces produits, ne les consommez surtout pas. Rapportez-les au point de vente pour obtenir un remboursement intégral. Il est conseillé de les jeter ou de les ramener directement. En cas de symptômes tels que fièvre, maux de tête, courbatures, diarrhée ou vomissements après consommation, consultez un médecin en signalant cette ingestion.

La salmonellose peut se déclarer jusqu'à 72 heures après l'infection et nécessite une prise en charge adaptée. Pour toute question, le numéro client des enseignes est disponible. Restez vigilants et vérifiez vos achats récents. Ce rappel concerne l'ensemble du territoire français





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