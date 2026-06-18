Rappel de la purée de noisettes U BIO en raison de contamination possible

Une purée de noisettes U BIO a été rappelée en raison d'une contamination possible par des toxines naturelles. Seuls certains pots sont visés, ceux portant le GTIN 3256228125620 et le lot 6036C, avec une date limite de consommation au 29/02/2028.

Une purée de noisettes U BIO a été rappelée en raison d'une contamination possible par des toxines naturelles . Seuls certains pots sont visés, ceux portant le GTIN 3256228125620 et le lot 6036C, avec une date limite de consommation au 29/02/2028.

Les autres purées de noisettes U BIO ne sont pas concernées. Le rappel est volontaire, à l'initiative de COOPERATIVE U, pour des produits distribués en France entière. La contamination est due à la présence d'aflatoxines, substances toxiques produites par certaines moisissures qui peuvent contaminer les fruits à coque comme les noisettes. En cas d'exposition répétée, ces toxines peuvent endommager le foie et augmenter, sur le long terme, le risque de cancer du foie.

Les symptômes éventuels après ingestion sont peu spécifiques : troubles digestifs, nausées, fatigue inhabituelle. Les enfants, les personnes âgées ou présentant déjà une maladie du foie doivent rester particulièrement vigilants. Il est recommandé de ne plus consommer aucun pot issu du lot rappelé. Les magasins U reprennent les pots concernés en vue d'un remboursement.

Il est possible de rapporter le produit à l'accueil du point de vente ou de le détruire, sans le jeter dans la poubelle alimentaire. Pour toute question, le service consommateurs U reste joignable au 09 69 36 69 36 jusqu'au 16 juillet 2026, date annoncée de fin de procédure





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