Rappel de la Mousse de foie & sa pointe de crème Madrange

La Mousse de foie & sa pointe de crème de la marque Madrange fait l'objet d'un rappel sur tout le territoire français en raison d'une anomalie d'étiquetage sur certains emballages.

La Mousse de foie & sa pointe de crème de la marque Madrange fait l'objet d'un rappel sur tout le territoire français. Le motif de ce rappel tient à l'absence de marquage de la date limite de consommation (DLC) et du numéro de lot sur le film supérieur de certains sachets.

Ce type de produit, à base de foie et de crème, est très sensible au développement microbien au-delà de la DLC, avec un risque accru pour les personnes fragiles : femmes enceintes, personnes âgées, jeunes enfants ou immunodéprimés. Les personnes ayant acheté récemment de la Mousse de foie & sa pointe de crème Madrange sont invitées à vérifier la barquette conservée au réfrigérateur.

En cas de doute sur la présence de la DLC ou du numéro de lot, mieux vaut considérer le produit comme concerné par le rappel. Il est recommandé de ne plus le consommer, de le rapporter au point de vente pour obtenir un remboursement, ou, à défaut, de le détruire





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Rappel De Produits Mousse De Foie Madrange Date Limite De Consommation Numéro De Lot

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