Rappel de brisures de saumon fumé 150 g chez Grand Frais, Fresh et mon-marché.fr pour risque de listériose

Un lot de brisures de saumon fumé 150 g est rappelé dans les magasins Grand Frais, Fresh et sur mon-marché.fr en raison d'une contamination possible à Listeria monocytogenes. Les consommateurs sont invités à ne pas consommer le produit et à le rapporter pour remboursement.

Un nouveau rappel de brisures de saumon fumé de 150 grammes est en cours dans les enseignes Grand Frais, Fresh et sur la plateforme mon-marché.fr.

Ce produit, très prisé pour préparer rapidement des quiches, des pâtes crémeuses ou des salades composées, est retiré des rayons en raison d'une suspicion de contamination à la bactérie Listeria monocytogenes. L'avis officiel a été publié sur le site RappelConso, et la procédure est ouverte jusqu'au 20 juin 2026. Les consommateurs sont invités à vérifier le code-barres et le numéro de lot de leur barquette. Le lot concerné est identifié par le GTIN 5400742903891 et le numéro de lot 26141.

Les dates limites de consommation concernées sont le 13 juin 2026, le 17 juin 2026, le 18 juin 2026 et le 19 juin 2026. Il est important de noter que même si le produit semble normal en termes d'odeur et d'aspect, il ne doit pas être consommé. La listériose, infection causée par cette bactérie, peut être grave, surtout pour les personnes fragiles comme les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées.

Les symptômes peuvent apparaître jusqu'à huit semaines après ingestion : fièvre, maux de tête, courbatures et fatigue inhabituelle. Les consommateurs en possession de ces brisures de saumon fumé doivent les rapporter au point de vente pour obtenir un remboursement intégral. Il est déconseillé de les utiliser même après cuisson, car la cuisson ne garantit pas l'élimination complète de la bactérie. En cas de symptômes évocateurs après consommation, une consultation médicale rapide est recommandée.

Ce rappel concerne l'ensemble du territoire français et les trois enseignes citées. Pour plus d'informations, les consommateurs peuvent consulter le site RappelConso. La vigilance est de mise pour éviter tout risque sanitaire





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