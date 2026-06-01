Rappel conso : plusieurs lots de lardons vendus à Auchan ne doivent pas être consommés

Les autorités évoquent une suspicion d'anomalie de salage sur la saumure qui peut entraîner un risque de listeria monocytogenes. Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.

Pour des risques de listeria monocytogenes , ces paquets de lardons fumés et natures ne doivent pas être consommés. Plusieurs lots sont concernés, vendus dans toute la France dans les établissements d' Auchan .

Les autorités évoquent une suspicion d'anomalie de salage sur la saumure qui peut entraîner un risque de listeria monocytogenes. Les produits ont été commercialisés depuis le 28 avril dernier. Leur date limite de commercialisation était fixée le 7 juin. Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.

Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut varier de quelques jours à plusieurs semaines





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