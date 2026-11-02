Rappel arla protein pudding chocolat verre risques Auchan Leclerc

Rappel urgent pour le pudding arla protein chocolat 200g suite à des fragments de verre détectés. Produits distribués chez Auchan, Leclerc et Système U. Conséquences et démarches à suivre pour les consommateurs concernés par ce rappel produit.

Un rappel volontaire concerne le pudding au chocolat enrichi en protéines de la marque Arla Protein. Ce produit laitier de 200 grammes a été retiré de la vente sur l'ensemble du territoire français. La décision a été officialisée sur le site RappelConso le 30 octobre 2026. Ce dispositif alerte les consommateurs sur un risque sanitaire potentiel lié à la contamination physique du dessert.

Détection de fragments de verre dans les pots

Les autorités sanitaires ont identifié la présence potentielle de fragments de verre à l'intérieur de certains pots. Cette contamination physique représente un danger mécanique direct pour la santé des consommateurs qui pourraient ingérer ces particules. Le produit concerné porte la marque de salubrité DK M224 EU. Il a été fabriqué spécifiquement le 15 juin 2026. Cette date de production précise est essentielle pour identifier les lots concernés par cette opération de retrait.

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Les risques associés à l'ingestion de verre sont sérieux et nécessitent une grande prudence. Un morceau de verre peut provoquer des blessures mécaniques graves au niveau de la bouche, de la langue ou de la gorge. Ces fragments peuvent également léser l'œsophage et l'estomac lors de la digestion. Les symptômes potentiels incluent des douleurs lors de la déglutition, des gênes thoraciques, des maux de ventre ou encore des saignements. La taille du fragment détermine l'intensité des blessures internes provoquées.

Produits concernés et points de vente

Le rappel s'applique au pudding au chocolat Arla Protein conditionné en pot individuel de 200 grammes. Ces produits ont été distribués sur tout le territoire national français. Les consommateurs doivent vérifier leurs réfrigérateurs s'ils ont acheté ce produit dans les enseignes suivantes. Le réseau Auchan, le groupe Système U et le magasin Leclerc sont concernés par cette distribution. Aucun numéro de lot spécifique n'est indiqué pour une identification fine. L'identification repose uniquement sur le produit Arla Protein Pudding Chocolat 200g et sa date de production du 15 juin 2026.

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Les distributeurs physiques assurent la gestion de ce rappel volontaire. Aucune arrêté préfectoral n'a été pris pour encadrer cette procédure. La fin de la procédure n'est pas encore précisée à la date du 30 octobre 2026. Les clients disposant de ce produit chez eux doivent agir immédiatement pour éviter tout risque. Les autorités recommandent fortement de ne plus consommer les pots suspects sous aucune forme.

Démarches et remboursement pour les acheteurs

Les pots non encore ouverts doivent être retournés au point de vente d'origine. Cette restitution permet d'assurer un remboursement complet de l'achat effectué par le client. Le remboursement est prévu dans le cadre de cette procédure de rappel officiel. La destruction des produits peut également être réalisée à domicile si le retour en magasin est impossible. Cette mesure vise à retirer définitivement les produits dangereux du circuit de consommation.

Un numéro de téléphone dédié a été mis à disposition pour toute question pratique. Les consommateurs peuvent joindre le 07 71 44 50 97 pour obtenir des informations complémentaires. Cette ligne permet de clarifier les modalités de retour et de remboursement auprès des différents enseignes. Les personnes ayant déjà consommé le produit et ressentant des symptômes doivent consulter un médecin. Il est crucial de signaler la consommation du Arla Protein Pudding Chocolat 200g lors de la consultation médicale. Cette information permet aux professionnels de santé d'adapter leur prise en charge rapidement. La source officielle de ces informations reste le site rappel.conso.gouv.fr.