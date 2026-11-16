Rappel ALDI AUCHAN Yaourts MILSANI Fruits 0% Lot 04/12 M

Un rappel urgent concerne les yaourts aux fruits 0% MILSANI d'ALDI et AUCHAN. Vérifiez le lot 04/12 M et la DLC du 04/12/2026. Aucun risque sanitaire mais défaut de qualité.

Un rappel de produits alimentaires d'importance a été officiellement déclenché par les plateformes de sécurité sanitaire, ciblant spécifiquement des lots de yaourts aux fruits à 0% de matière grasse. Cette alerte majeure vise deux références commerciales majeures, à savoir les pots MILSANI ® et les produits sous la marque AUCHAN, qui figuraient parmi les références les plus courantes et les plus consommées dans les rayons des supermarchés français pour les petits-déjeuners et les goûters des enfants.

L'autorité de rappel, RappelConso, a publié l'alerte officielle le 13 novembre 2026, indiquant que des lots de yaourts 0% aux fruits, distribués conjointement par les enseignes ALDI et AUCHAN, présentent un défaut de qualité suffisamment significatif pour justifier leur retrait immédiat des rayons et leur interdiction de vente. Ce mouvement concerne des produits fabriqués dans un même atelier précis, identifié sous le code FR 38.544.004.

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Identification Exacte des Lots et Dates de Consommation

Les consommateurs doivent impérativement vérifier leurs réfrigérateurs pour deux références spécifiques issues de cette chaîne de production défectueuse. Il s'agit des YAOURTS AUX FRUITS 0% 8x125g MILSANI, vendus exclusivement chez ALDI, et des YAOURTS ALLÉGÉS AUX FRUITS 0% 16x125g AUCHAN, commercialisés dans toutes les enseignes distribuant la marque AUCHAN. La clé de l'identification repose sur la mention du lot 04/12 M, associée à une Date de Limite de Consommation (DLC) fixée au 04/12/2026 pour les deux références.

Les yaourts MILSANI ont été mis en vente du 9 au 12 novembre 2026 dans les magasins ALDI situés dans plusieurs régions françaises, notamment l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, le Grand-Est, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et les Pays-de-la-Loire. Parallèlement, les yaourts AUCHAN ont été distribués sur l'ensemble du territoire national durant la même période, soit du 3 au 12 novembre 2026.

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Causes Techniques et Absence de Risque Sanitaire Majeur

Le rappel est motivé par un défaut organoleptique spécifique lié à une altération de la qualité du produit, plutôt qu'à un danger sanitaire direct. Les fiches RappelConso détaillées pour ALDI et AUCHAN précisent que les yaourts peuvent présenter un goût piquant, des opercules gonflés ou des scellages défectueux, causés par la présence d'une flore d'altération de type levures. Ces caractéristiques rendent le produit impropre à la consommation, que celui-ci ait été conservé au réfrigérateur ou non.

Malgré ces défauts de qualité qui affectent le goût, l'odeur et la texture, les distributeurs et les autorités sanitaires confirment qu'aucun risque sanitaire n'est identifié pour la population. Cependant, la détérioration de la qualité par les levures rend l'ingestion du produit désagréable et non conforme aux standards d'hygiène attendus, justifiant ainsi la mesure préventive de retrait total des rayons.

Procédures de Retour et Indemnisation Pour les Consommateurs

Les consommateurs sont formellement invités à ne plus consommer ces yaourts aux fruits 0% MILSANI et AUCHAN, même si l'opercule semble intact et que l'aspect du produit peut paraître normal. Les barquettes, qu'elles soient entières ou déjà entamées, doivent être rapportées en magasin pour bénéficier d'un remboursement complet. Pour la référence MILSANI, le retour doit se faire dans un point de vente ALDI, tandis que pour la référence AUCHAN, tout magasin distribuant la marque est autorisé.

Une procédure particulièrement simple a été mise en place pour faciliter ce retour : le ticket de caisse n'est pas nécessaire pour bénéficier de cette mesure de remboursement. Pour toute question complémentaire concernant ce rappel, le service consommateurs d'ALDI peut être joint au numéro 09 77 40 40 44, et celui d'AUCHAN au numéro 0 800 006 199. Les consommateurs sont encouragés à effectuer un contrôle rapide des pots conservés au frais afin d'écarter sans attendre tout lot portant la mention 04/12 M et la DLC du 04/12/2026.