Raphaëlle Ricci retourne à Star Academy 2026 pour critiquer Cameron et Kylian

Raphaëlle Ricci revient à Star Academy 2026 après 18 ans. Elle critique l'interprétation de Kylian et donne des conseils à Cameron pour améliorer sa justesse vocale.

Après une absence de dix-huit années, Raphaëlle Ricci est revenue au château de la Star Academy en ce début de mois de novembre pour le débrief ing du prime. L'ancienne professeure d'expression scénique, une figure emblématique de l'émission historique, a surpris les candidats par sa présence inattendue et son franc-parler habituel. Ce retour marquant a eu lieu à Dammarie-les-Lys, le siège traditionnel du tournage, où elle a rencontré les candidats pour discuter de leurs prestations lors de la soirée de la veille.

Retour émouvant après 18 ans d'absence

Le dimanche premier novembre deux mille vingt-six, l'atmosphère était chargée d'émotion pour les élèves qui ont accueilli leur ancienne mentor. Raphaëlle Ricci a confessé avoir eu l'impression d'être téléportée, soulignant le caractère particulier de ce retour émotionnel. Elle a rappelé qu'elle avait quitté l'aventure avec la victoire de Mosimann, marquant ainsi une pause significative dans sa carrière pédagogique liée à la télé réalité. Pour elle, cet espace a gardé la même essence malgré les changements de générations et de formats télévisuels.

Also read Star Academy 2026 : surprise, Raphaëlle Ricci fait son grand retour au château et remplace Lydia Bouchard !

Recadrage strict de Kylian sur la scène

Dès l'entrée en matière, Raphaëlle Ricci n'a pas tardé à faire part de ses critiques acerbes, retrouvant ainsi son style direct. Elle a adressé un reproche spécifique à Kylian, lui reprochant son côté grimaçant dès le début de sa prestation. Pour l'ancienne professeure, cette attitude n'était pas pertinente et nuisait à la crédibilité de son interprétation. Elle lui a également fait remarquer qu'il n'avait pas poussé assez loin la mise en scène de son passage, estimant que le délire aurait pu être plus évident pour toucher le public et le jury.

Encouragement ciblé pour Cameron

À l'inverse, Cameron a bénéficié de commentaires beaucoup plus chaleureux de la part de la spécialiste. Le candidat de vingt-six ans avait livré une prestation particulièrement émouvante, interprétant un couplet qu'il avait lui-même réécrit. Il a exprimé un souhait profond qui était de pouvoir dire au monde entier qu'il aimait sa mère, une confession personnelle qui a touché les cœurs. Raphaëlle Ricci a salué ces qualités d'interprète, reconnaissant en lui un talent naturel pour l'émotion brute.

Advertisement

Cependant, même dans l'encouragement, la leçon pédagogique reste centrale. Raphaëlle Ricci a indiqué que le point faible de Cameron ne semblait pas être l'interprétation, qui est au contraire son gros point fort. Elle lui a conseillé de se pencher sérieusement sur la justesse technique, jugeant dommage que cet aspect soit négligé au profit de l'émotion pure. Elle a trouvé que la justesse vocale était un peu compliquée et nécessitait une attention particulière pour atteindre l'excellence artistique.

Avenir de la professeure au château

Les élèves ont désormais quelques jours pour appliquer les conseils reçus avant la prochaine étape cruciale. Raphaëlle Ricci a confirmé qu'elle serait de retour pour le prime du vendredi six novembre. Sa présence assure que le niveau d'exigence et de rigueur pédagogique sera maintenu, rappelant aux candidats que la performance scénique demande un travail constant et une précision technique irréprochable.

Ce retour suscite également des interrogations et des souvenirs chez les anciens participants. Des discussions récentes ont évoqué le caractère fort de cette enseignante et son impact durable sur la formation des talents. L'émission continue de s'appuyer sur cette tradition d'exigence pour façonner les prochaines stars de la musique française. Les fans attendent avec impatience de voir comment les candidats intégreront ces remarques constructives dans leurs futures prestations.

La Star Academy 2026 se construit ainsi autour de ces moments de vérité où les jugements sont impartiaux et directs. Le château de Dammarie-les-Lys reste un creuset de talent où se mêlent émotion, technique et spectacle vivant. Le retour de figures historiques comme Raphaëlle Ricci permet de maintenir un lien avec les racines de l'émission tout en accompagnant la nouvelle génération d'artistes vers leurs objectifs professionnels.