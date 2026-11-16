Après 18 ans, Raphaëlle Ricci revient sur le plateau de la Star Academy. Elle explique son retour et son franc-parler en répondant aux rumeurs sur son image controversée.

Après une absence de dix-huit ans, Raphaëlle Ricci fait son retour officiel sur le plateau de la Star Academy. L'ancienne professeure d'expression scénique, connue pour son style direct et controversé, a participé à un prime diffusé dimanche 1er novembre 2026. Cette apparition marque un tournant dans sa relation avec l'émission et ses anciens élèves.

Un retour médiatique inattendu et tardif

Raphaëlle Ricci a livré les raisons de sa réapparition lors d'une interview sur l'émission La boîte à secrets. Elle a confirmé sa collaboration récente avec Mc Solaar pour un duo sur un prime de la Star Academy. Cette prestation a servi de pont pour son retour sur le plateau, où elle a assuré un débriefing après-show. Elle a expliqué ne jamais avoir été invitée à revenir plus tôt et avoir subi une campagne de désinformation.

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L'ancienne enseignante a dénoncé les rumeurs selon lesquelles elle refusait de revenir. Elle a affirmé qu'on lui avait fait dire qu'elle ne voulait plus entendre parler de la Star Academy. Selon ses dires, cette information est totalement fausse. Elle a également mentionné avoir vécu trois conflits majeurs en six ans de présence, qui continuent de circuler en boucle sur YouTube.

Clarifications sur son comportement et son image

Face aux accusations de méchanceté et de brutalité, Raphaëlle Ricci a tenu à clarifier sa posture professionnelle. Elle reconnaît manquer de tact mais nie être une personne méchante. Elle estime avoir été martyrisée et humiliée par certains articles de presse. Pour elle, ces récits ne reflètent pas la réalité de ses relations avec les élèves.

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Elle explique que son attitude a changé avec l'âge. Elle affirme avoir moins de choses à prouver qu'auparavant. Ce sentiment de tranquillité intérieure lui permet désormais d'interagir plus sereinement avec les autres. Elle dit avoir pris beaucoup de plaisir à retrouver l'ambiance du plateau lors de cette journée.

Interactions avec les candidats et recadrages

Son retour a été marqué par des interventions directes auprès des candidats actuels. Raphaëlle Ricci a offert des conseils à Cameron, tout en adressant des critiques cinglantes à Kylian. Elle a jugé la justesse de la chanson hymne des candidats comme étant compliquée. Elle a insisté sur la nécessité d'être à la hauteur des mots employés.

L'ancienne professeure n'a pas hésité à recadrer les candidats avant les prochaines évaluations. Eva, une autre figure de l'équipe pédagogique, a soutenu ces interventions. Ensemble, ils ont rappelé les exigences de rigueur et de sérieux attendues. Ces moments ont illustré la reprise en main de Raphaëlle Ricci sur le terrain.

Contexte plus large et rumeurs sur d'autres profs

Alors que Raphaëlle Ricci reprend ses fonctions, d'autres tensions agitent l'émission. Malika Benjelloun, professeure de danse, a été interrogée sur son avenir lors du Salon de la Danse à Angers. Elle a réfuté les rumeurs de départ qui circulaient à son sujet. Cette clarification intervient dans un contexte de mouvements de personnel incertains.

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Parallèlement, d'autres anciens candidats partagent leurs ressentis. Théo P. a confié avoir eu plusieurs querelles avec des candidates emblématiques de la saison 2025. Lénie est revenue sur son élimination brutale de Danse avec les stars et sur la Star Academy. Elle a décrit une crise de tétanie survenue après son départ de l'émission. Ces révélations ajoutent une couche de complexité à l'atmosphère générale du château.