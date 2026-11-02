Raphaëlle Ricci retourne à la Star Academy après 18 ans d'absence

Après 18 ans d'absence, Raphaëlle Ricci fait son grand retour au château de Dammarie-les-Lys pour le débrief de la Star Academy, touchant les élèves et les téléspectateurs par son émotion.

Après une absence de dix-huit années, Raphaëlle Ricci, la professeure d' expression scénique emblématique des premières saisons, a fait une apparition remarquée au sein du télécrochet de la Star Academy. Ce retour s'est produit lors du débrief qui a suivi le quatrième prime de la nouvelle saison, diffusé ce samedi 31 octobre 2026 sur la chaîne TF1. La présence de l'ancienne mentor, qui avait marqué les esprits dans les débuts de l'émission, a suscité une vague d'émotion tant chez les jeunes candidats que parmi le public fidèle de l'école des stars.

Un retour émotionnel au château de Dammarie-les-Lys

Ce dimanche 1er novembre 2026, les quatorze candidats restants en lice ont accueilli Raphaëlle Ricci dans les murs du château de Dammarie-les-Lys pour analyser les prestations des semaines précédentes. L'occasion de revoir la figure tutélaire de la discipline a permis de briser la glace autour des performances artistiques. Raphaëlle Ricci a partagé avec sincérité son expérience, soulignant le plaisir qu'elle avait eu à échanger avec les artistes en herbe. Elle a notamment confessé avoir mal dormi pendant une semaine entière avant son retour, témoignant de l'appréhension légitime ressentie face à cette confrontation inattendue avec l'émission qui l'a vue grandir.

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La professeure a exprimé sa satisfaction quant à l'atmosphère générale des échanges. Dans une déclaration touchante, elle a déclaré : "J'ai pris beaucoup de plaisir avec vous aujourd'hui, parce que j'ai quelques années de plus et moins de choses à me prouver." Cette phrase résume bien l'attitude bienveillante qu'elle a adoptée, cherchant à rassurer les jeunes talents sur la nature constructive de ses commentaires. L'absence de volonté de se mettre en avant a permis de créer un climat de confiance immédiat, loin des critiques acerbes qui avaient pu marquer le passé de l'émission.

Bienveillance et analyse technique des performances

Raphaëlle Ricci a assuré les élèves qu'elle n'avait pas cherché à blessé leur ego. Elle a explicitement précisé : "Je suis un peu sans filtre, mais je tenais à m'assurer que je n'ai pas été trop loin." Cette transparence a permis de dissiper toute ambiguïté quant à ses intentions. Les jeunes artistes, souvent sensibles aux jugements de la presse et des réseaux sociaux, ont semblé apprécier cette approche honnête et directe. Les quatorze finalistes potentiels ont pu recevoir des conseils techniques précis sans se sentir sous le coup d'une sanction morale.

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En discutant avec les candidats, Raphaëlle Ricci a relevé l'excellence du niveau actuel. Elle a averti les élèves en leur disant : "Je pense que ce qui va être compliqué, c'est qu'il va falloir nous proposer chaque semaine des choses toujours mieux, qui vont évoluer. Et comme le niveau est déjà haut, je n'aimerais pas être à votre place." Ce constat souligne la difficulté croissante pour les candidats de se démarquer dans une saison où les talents sont particulièrement nombreux et qualifiés. Cette reconnaissance du travail accompli a renforcé la crédibilité de ses conseils futurs.

Réactions des acteurs et perspectives pour la suite

Le débrief s'est clôturé sur des notes positives, avec Raphaëlle Ricci invitant les candidats à se préparer pour le prochain prime dédié aux anciens vainqueurs. Elle a également exprimé le souhait de visiter davantage le château, renforçant ainsi l'idée d'un retour durable dans l'écosystème de l'émission. Les réactions en coulisses ont été unanimes : la présence de "Raphie" a comblé tout le monde. De nombreux internautes ont d'ailleurs saisi l'opportunité pour demander officiellement son retour pour la saison à venir, cherchant à réconcilier l'ancienne mentor avec la structure de l'émission.

Ce moment de partage a également permis de rappeler le contexte récent de l'émission. Lors du prime précédent, les candidats Maud et Ydriss ont été sauvés, évitant l'élimination. Le parcours de Maud a notamment été marqué par des émotions fortes, comme l'annonce d'un appel bouleversant avec sa petite amie. La présence de Raphaëlle Ricci offre une perspective rassurante pour la suite de la compétition. Les attentes sont now centrées sur la capacité des candidats à relever le défi de l'amélioration continue, sous le regard bienveillant d'une mentor dont la rigueur est désormais adoucie par l'expérience et l'émotion du retour.