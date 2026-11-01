Raphaëlle Ricci critique la Star Academy 2026 sur sa justesse vocale

Raphaëlle Ricci remplace Lydia Bouchard au débrief de la Star Academy 2026. Elle critique la justesse vocale des élèves lors de l'hymne en octobre 2026.

La figure emblématique du programme de télé réalité musicale a fait son grand retour au château de Dammarie-les-Lys pour le débrief du prime de la veille. Cette arrivée exceptionnelle marque une rupture notable avec la routine habituelle de l'émission diffusée sur TF1. Raphaëlle Ricci a pris la place de Lydia Bouchard, habituelle accompagnatrice du déroulement des primes et des éliminations.

Retour à Dammarie-les-Lys

Ce retour s'est produit lors de la saison quatre du programme, spécifiquement pour la promotion 2026. Les téléspectateurs ont suivi une soirée riche en émotions pour les académiciens. Le prime était placé sous le signe des proches, offrant une expérience inédite pour les candidats. Certains membres de leur famille ont été invités à se retrouver sur scène avec eux.

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Les participants ont bénéficié de plusieurs surprises au cours de cette soirée exceptionnelle. Le format a permis de renforcer les liens entre les élèves et leur entourage familial. Cette approche a généré des moments forts et intenses. La mise en scène a souligné l'importance des soutien autour des candidats. La direction de l'émission a voulu varier les plaisirs pour le public.

Critique de la justesse vocale

Raphaëlle Ricci n'a pas tardé à exprimer son opinion sur les prestations. Elle s'est concentrée particulièrement sur l'interprétation de l'hymne de la saison. Pour elle, la technique vocale présentait des lacunes importantes. Elle a déclaré que la justesse était un point compliqué pour le groupe.

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Elle a précisé son jugement en mentionnant la subjectivité de l'interprétation artistique. Néanmoins, sur le plan technique, elle a jugé que la qualité n'était pas au rendez-vous. Ses remarques ont été directes et sans ambigüité. Les élèves ont dû écouter ces critiques avec attention. Ce retour de la professeure d'expression scénique a surpris par sa franchise.

Poursuite de l'aventure

Après ce débrief intense, les candidats doivent se remettre au travail immédiatement. Une semaine exceptionnelle attend les participants au château. La compétition se poursuit avec une intensité accrue. Les éliminations ont eu lieu à la fin du prime. Maud avait été sauvée précédemment par le vote du public.

L'ancienne élève Marine, gagnante de l'édition 2024, participera aux évaluations lundi. Anisha, sacrée en 2022, interviendra lors du cours de chant de Sofia mardi. D'autres anciens lauréats viendront également conseiller la promotion. Ils apporteront leur expérience aux candidats encore en lice. Cette collaboration vise à améliorer les performances vocales et scéniques. Les conseils des vainqueurs précédents sont considérés comme précieux pour la suite du programme. L'émission continue de mixer nostalgie et nouvelle génération de talents. Le public reste attentif à l'évolution des prestations chaque semaine. La saison promet des rebondissements majeurs pour les candidats restants.