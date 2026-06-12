Raphaël Pascual nommé entraîneur du SQBB : un bâtisseur offensif pour relancer le club en Élite 2

Le Saint-Quentin Basket-Ball, après sa relégation, mise sur Raphaël Pascual, coach offensif en provenance de Berck (NM1), pour reconstruire son équipe en Élite 2. Le technicien de 35 ans, adepte d'un jeu rapide et adroit, succède à Pedro Nuno Monteiro.

Le Saint-Quentin Basket-Ball ( SQBB ), relégué en Élite 2 , a choisi Raphaël Pascual comme nouvel entraîneur principal de son équipe professionnelle. Ce technicien de 35 ans, connu pour son approche offensive, arrive après une saison à la tête du club de Berck en NM1 .

Les dirigeants saint-quentinois voient en lui un bâtisseur capable de redonner une identité forte au club. Pascual succède à Pedro Nuno Monteiro, parti après la seconde partie de saison. Anciennement au TOAC de Toulouse pendant dix ans, Pascual a gravi rapidement les échelons, avec à son actif la progression du club toulousain de la R3 au haut de la NM2.

À Berck, malgré une onzième place en championnat, son équipe avait la deuxième meilleure attaque de NM1 avec un Offensive Rating de 113,2 etAdapter le texte pour qu'il atteigne au minimum 2500 caractères, avec au moins trois paragraphes. Conserver le contenu substantiel, éliminer les éléments de navigation répétitifs





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