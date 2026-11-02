Raphaël Glucksmann : Propositions sur la présidentielle, soutien aux grèves et critiques contre l'insoumission

Raphaël Glucksmann, candidat du Parti socialiste et de Place publique, expose sa vision politique en soutenant un report du second tour de la présidentielle, en critiquant la primaire d'Attal et en appelant à la grève. Il propose également d'interdire l'éligibilité aux condamnés pour haine raciale tout en dénonçant la gestion des mobilisations lycéennes et l'atmosphère politique tendue.

Raphaël Glucksmann, figure centrale du mouvement Place publique et candidat soutenu par le Parti socialiste à l'élection présidentielle, a exprimé plusieurs positions marquantes sur la scène politique française actuelle.

Parmi les annonces les plus significatives, il a déclaré que le report de la date du second tour de l'élection présidentielle serait une mesure intelligente, soulignant la nécessité de clarifier le calendrier électoral pour garantir la sérénité des urnes. Cette prise de position s'inscrit dans une stratégie visant à apaiser les tensions politiques tout en redéfinissant les modalités de la compétition présidentielle.

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Par ailleurs, Glucksmann a fermement critiqué la primaire des démocrates proposée par Gabriel Attal, la qualifiant de machine de guerre destinée à entériner le bilan du macronisme rather que de représenter une véritable ouverture démocratique. Il a affirmé que cette initiative ne correspondait pas à son projet politique, insistant sur la distinction entre son approche social-démocrate et le courant présidentiel sortant.

Grève et pouvoir d'achat

Dans le domaine social et éducatif, le candidat a manifesté un soutien sans faille à la grève générale du 5 novembre, promettant d'être présent dans la rue pour montrer sa solidarité avec les manifestants. Il a également jugé la baisse du prix du gazole comme un geste positif mais insuffisant face à l'érosion du pouvoir d'achat des Français.

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Sur le plan sécuritaire et civique, Glucksmann a proposé une mesure radicale visant à interdire l'éligibilité aux personnes ayant été condamnées pour injure raciale ou incitation à la haine raciale et antisémite. Cette proposition vise à protéger les valeurs républicaines et à nettoyer l'espace politique des discours de haine.

Lycéens et sécurité

Il a également exprimé sa colère face à la gestion des mobilisations lycéennes, accusant le gouvernement d'avoir tenté de pourrir le climat social pendant plus d'un mois et demi et de sacrifier la voie professionnelle au profit d'autres priorités éducatives. Il a appelé les jeunes à rester vigilants pour s'assurer que les avancées promises soient bien concrétisées, dénonçant une atmosphere politique irrespirable caractéristique des fins de mandat présidentiel.

Enfin, Raphaël Glucksmann a rendu un vibrant hommage aux victimes de l'attentat de Trappes, regrettant l'absence de moment d'unité nationale autour de la tragédie. Il a vivement critiqué l'insoumission des militants de La France Insoumise, les accusant d'installer une atmosphère détestable à travers leur propagande haineuse, ce qui contribue à la fracture sociale et politique du pays.

Alternative à gauche

Ces multiples interventions positionnent Glucksmann comme un adversaire à la fois de la droite présidentielle, qu'il juge trop encline au conservatisme, et de la gauche radicale, dont il rejette les méthodes. Ses prises de position reflètent une volonté de proposer une alternative à la fois ferme sur les principes républicains et attentive aux injustices sociales, tentant de reconvertir le vote de gauche tout en s'attaquant directement aux logiques partisanes qui, selon lui, étouffent le débat public.