À Saumos, Raphaël Glucksmann propose un milliard d'euros pour la Sécurité civile et un fonds d'avance pour les sinistrés, critiquant l'inaction écologique.

Ce vendredi 20 novembre, Raphaël Glucksmann se rendait dans la commune de Saumos, située en Gironde, pour inspecter les dégâts causés par les incendies de l'été précédent. Le candidat à la présidentielle, membre de la gauche non-mélenchoniste, a utilisé cette visite sur le terrain pour réclamer une attention particulière pour les habitants sinistrés, dont l'histoire semble souvent absente du débat public national.

Devant les vestiges d'une maison entièrement détruite par les flammes, Raphaël Glucksmann a fermement déclaré qu'il n'y avait pas le droit de zapper ces tragédies environnementales. Il a dénoncé le manque de solutions concrètes pour les victimes, soulignant que ni le printemps prochain, ni l'été à venir ne seraient protégés sans une action décisive et immédiate de l'État face aux crises climatiques récurrentes.

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Proposition d'un milliard pour les secours

Au cœur de la forêt brûlée de Saumos, le candidat a présenté son principal levier d'action : doter la Sécurité civile d'un milliard d'euros supplémentaires. Il affirme que ce service vital est actuellement sous-doté et sous-équipé, entraînant une impréparation permanente face aux urgences. Selon lui, cet investissement massif est la condition sine qua non pour rétablir une capacité de réponse efficace.

Raphaël Glucksmann insiste sur le fait que la Sécurité civile subit un manque chronique de moyens qui la place dans une position de faiblesse structurelle. Cette allocation financière massive vise à combler les lacunes matérielles et humaines, permettant aux équipes de secours de ne plus travailler en mode survie mais avec une préparation adéquate face à l'intensité croissante des aléas climatiques.

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Fonds d'avance pour les sinistrés

Outre le renforcement des effectifs de secours, le candidat a annoncé la création d'un fonds d'avance spécifique dédié aux victimes et aux sinistrés. Cette mesure cherche à résoudre la longue attente imposée par les procédures administratives et les litiges avec les compagnies d'assurance. Raphaël Glucksmann souhaite mettre fin à ces délais insupportables qui laissent les familles seules face à la reconstruction.

L'objectif de ce mécanisme financier est d'éviter que les sinistrés ne restent isolés dans un face-à-face complexe avec les assureurs. En garantissant une avance immédiate, cette proposition vise à soulager la détresse économique des populations touchées, leur permettant d'engager les premières démarches de reconstruction sans attendre la clôture de l'instruction de leur dossier d'indemnisation.

Critiques et contexte politique

Cette intervention s'inscrit dans un contexte politique tendu, survenant le lendemain de l'annonce par Marine Tondelier d'un possible rapprochement entre les Ecologistes et La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Raphaël Glucksmann a vivement critiqué cette perspective d'alliance, y voyant une dérive qui pourrait diluer l'action écologique nécessaire face à l'urgence climatique.

Le député européen souligne que les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les sécheresses, les incendies et les inondations, ne feront que se multiplier dans les années à venir. Il estime que l'effort national d'adaptation n'a pas été réalisé à la hauteur des enjeux, justifiant par là même la nécessité de ses propositions budgétaires et structurelles pour protéger le territoire et ses habitants.