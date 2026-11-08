Raphaël Glucksmann présente sa plateforme économique et sociale

Le candidat PS Raphaël Glucksmann détaille ses propositions sur la retraite, le Smic et la fiscalité, tout en défendant la nécessité de battre l'extrême droite.

Le candidat à la présidentielle représentant la plateforme Place Publique et le Parti Socialiste, Raphaël Glucksmann, a clarifié sa position sur les grandes réformes structurelles du pays. Il affirme que l'âge légal de la retraite ne peut être maintenu à soixante ans, tout en appelant à une réforme plus équitable pour l'ensemble de la population.

Stratégie politique et relations gauchistes

Raphaël Glucksmann estime que son mouvement est la seule force politique capable d'endiguer la montée de l'extrême droite lors des prochaines élections présidentielles. Il critique vivement Jean-Luc Mélenchon, jugeant que ce dernier suscite une peur excessive auprès d'une partie importante des électeurs français et ne peut donc pas accéder à la fonction présidentielle.

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Cette position s'explique également par les tensions récentes sur le terrain. Le candidat a admis avoir été hué lors de la manifestation du cinq novembre dernier. Il attribue cette hostilité directe au fait que son action vise à mettre fin à l'hégémonie politique de Jean-Luc Mélenchon sur le camp de la gauche en France.

Propositions économiques et soutien aux revenus

Sur le plan économique, Raphaël Glucksmann propose des mesures concrètes pour augmenter le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. Il demande une hausse immédiate du Smic de cent euros et plaide pour une augmentation générale des salaires dans tous les secteurs professionnels.

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Le candidat suggère également d'aligner le chèque énergie sur un montant de cinq cents euros afin de protéger les foyers face à la flambée des prix des carburants. Ces mesures visent à stabiliser l'économie locale tout en garantissant une protection sociale renforcée contre la précarité énergétique.

Fiscalité et héritages

Concernant la justice fiscale, Raphaël Glucksmann défend la taxation des méga héritages. Il propose d'imposer spécifiquement les transmissions de patrimoine qui dépassent deux millions d'euros. Cette mesure vise à redonner une forme de justice sociale dans la répartition des richesses entre les générations.

Raphaël Glucksmann a également déclaré avoir refusé plusieurs offres de postes ministériels de la part d'Emmanuel Macron depuis le début de sa carrière politique. Il souligne avoir eu de nombreuses opportunités qu'il a systématiquement écartées pour rester fidèle à sa ligne indépendante et à ses engagements pour la présidentielle.

Logique électorale et primaire

Le candidat a expliqué son choix de ne pas rendre son vote public lors de la primaire de la gauche sociale-démocrate. Cette stratégie vise à éviter d'être happé par les débats nationaux dominants et à préserver son autonomie décisionnelle face à la pression médiatique.

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Emmanuel Grégoire, maire de Paris et figure du Parti Socialiste, a confirmé cette discrétion stratégique. Il a indiqué que garder son vote secret permettait de se concentrer sur les enjeux locaux et les réformes structurelles plutôt que sur les luttes de pouvoir internes au mouvement.

Prochaines étapes du scrutin

Ces annonces positionnent Raphaël Glucksmann comme un acteur central du débat public en France. Ses propositions touchent directement aux questions de la retraite, des salaires et de la fiscalité qui préoccupent quotidiennement les citoyens français.

La plateforme Place Publique entend utiliser ces mesures pour convaincre un large électorat de centre gauche et de centre droit. L'objectif est de bâtir une coalition capable de défier les forces populistes aux urnes lors du premier tour de l'élection présidentielle.