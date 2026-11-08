Raphaël Glucksmann exclut la retraite à 60 ans mais prône la prise en compte de la pénibilité

Le candidat Raphaël Glucksmann rejette la retraite universelle à 60 ans lors de la primaire socialiste. Il propose une réforme centrée sur la pénibilité du travail pour plus de justice sociale.

Le candidat social-démocrate Raphaël Glucksmann a apporté une réponse claire durant le troisième et dernier débat de la primaire de la gauche, qui s'est tenu le dimanche 8 novembre. Il a fermement affirmé qu'un retour généralisé à l'âge légal de départ à la retraite fixé à 60 ans pour tous les citoyens français était une option impossible à mettre en œuvre dans le cadre actuel.

Refus d'un âge unique pour tous les travailleurs

Raphaël Glucksmann, maire PS de Saint-Ouen et représentant du mouvement Place Publique, a expliqué que la fixation d'un âge de départ universel constituait une injustice fondamentale. Selon lui, cette approche ignore la réalité des inégalités face à l'existence, face au travail, face à la vie et même face à la mort. Il assume pleinement cette position en déclarant que certains professionnels doivent effectivement travailler plus longtemps, ce qu'il considère comme une question de justice sociale.

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Mise au cœur de la pénibilité des métiers

Plutôt que de cibler un âge chronologique unique, le candidat social-démocrate souhaite placer la notion de pénibilité au centre de sa proposition de réforme des retraites. Il défend l'idée que l'inégalité face au travail doit se traduire directement par la manière dont la société conçoit les périodes de retraite. Cette approche vise à adapter l'âge de départ aux parcours professionnels spécifiques et aux conditions de santé des actifs.

Adaptation aux conditions physiques et de santé

La proposition de Raphaël Glucksmann inclut explicitement la prise en compte de la nature du métier et de ses conséquences directes sur la santé des travailleurs. Il cite des exemples concrets pour illustrer cette volonté de justice, comme permettre aux femmes de ménage de partir plus tôt. De même, il souhaite que les ouvriers du bâtiment puissent également prendre leur retraite plus tôt, notamment lorsqu'ils souffrent de dommages physiques irréversibles, tels que le dos brisé.

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Une réforme jugée plus juste par le candidat

Ces positions n'étonnent pas, car Raphaël Glucksmann avait déjà insisté sur la notion de pénibilité lors des débats précédents de la primaire socialiste. En rejetant le chiffre symbolique des 60 ans, il propose une voie alternative qu'il juge plus équitable pour la population active. Contrairement aux propositions d'autres forces politiques comme La France insoumise, il privilégie une flexibilité liée à l'usure professionnelle plutôt qu'une baisse générale du seuil d'éligibilité.

Impact concret sur les parcours professionnels

Cette réforme hypothétique cherchant à intégrer la pénibilité pourrait modifier significativement les attentes des salariés concernés par des métiers physiquement éprouvants. Le candidat souligne que ne pas prendre en compte ces disparités revient à ignorer les réalités vécues par une partie significative de la main-d'œuvre. Cette vision s'oppose frontalement à celle d'autres acteurs économiques, comme Pierre Gattaz, ancien patron du MEDEF, qui évoque des liens différents entre réforme des retraites et temps de travail.