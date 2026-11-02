Raphaël Glucksmann : Dénonciation de la grève lycéenne et soutien à la mobilisation sociale

Raphaël Glucksmann critique le gouvernement pour la colère lycéenne, soutient la grève et exige des sanctions contre les discours de haine.

Raphaël Glucksmann, candidat du mouvement Place publique soutenu par le Parti socialiste à l'élection présidentielle, a exprimé sa position sur la grave crise sociale et politique traversée par la France. Il a dénoncé l'attitude du gouvernement concernant les mouvements de colère des lycéens et des étudiants, tout en affirmant son soutien inconditionnel à la grève générale du 5 novembre. Ses déclarations marquent un tournant dans le discours de l'opposition de gauche face à l'exécutif.

Critiques acerbes contre la gestion gouvernementale

Le candidat socialiste accuse clairement le gouvernement d'avoir "tenté le pourrissement" durant cette période tendue. Selon Raphaël Glucksmann, cette stratégie a perduré pendant plus d'un mois et demi, créant une atmosphère de conflit inutile entre l'État et les jeunes citoyens. Il estime que cette approche a exacerbé les tensions plutôt que d'apaiser le débat public sur les réformes de l'éducation et de la formation professionnelle.

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Il souligne également que la France a historiquement sacrifié la voie professionnelle et la formation technique au profit d'autres modèles éducatifs. Cette négligence structurelle est, selon lui, une cause profonde de la colère actuelle qui traverse les établissements scolaires. Il appelle donc à une réévaluation profonde des politiques éducatives pour redonner sa dignité et son importance à la voie professionnelle.

Soutien à la mobilisation et appel à l'unité

Malgré ses critiques virulentes contre la gestion de l'exécutif, Raphaël Glucksmann a déclaré explicitement qu'il soutenait la grève générale du 5 novembre. Il a promis de se rendre dans la rue aux côtés des manifestants, symbolisant ainsi une convergence entre les mouvements sociaux et l'opposition politique de gauche. Cet acte de solidarité vise à montrer que la contestation sociale est légitime et doit être entendue par les responsables politiques.

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En parallèle de son soutien à la grève, il a adressé un message spécifique aux lycéens qui ont obtenu des avancées concrètes. Il leur a conseillé de faire preuve de vigilance pour s'assurer que les promesses faites par le gouvernement soient bien respectées et mises en œuvre. Il reconnaît qu'ils ont "obtenu beaucoup" lors de ces négociations, mais insiste sur la nécessité de ne pas baisser la garde face aux engagements unilatéraux de l'État.

Parallèlement à ces questions intérieures, le climat politique global est décrit comme irrespirable par des figures locales du parti. Emmanuel Grégoire, le maire socialiste de Paris, a fustigé la fin de mandat du président actuel, qualifiant l'ambiance politique de particulièrement toxique. Cette observation confirme que la crise n'est pas seulement sociale mais aussi profondément institutionnelle et politique à l'échelle nationale.

Lignes rouges sur la haine raciale et antisémite

Sur le plan des valeurs républicaines, Raphaël Glucksmann a posé des conditions strictes pour toute participation future à la vie politique. Il souhaite que les personnes condamnées pour injure raciale, incitation à la haine raciale ou antisémitisme soient définitivement exclues de toute élection. Cette proposition vise à protéger l'intégrité du débat démocratique et à empêcher les discours de haine d'investir les institutions.

Il a également critiqué les militants de l'Insoumise, leur reprochant d'installer une atmosphère détestable par le biais de ce qu'il qualifie de "propagande haineuse". Cette attaque directe contre une partie de la gauche radicale montre la fracture idéologique qui traverse le camp progressiste en ce moment. Il refuse de s'associer à des discours qu'il considère comme destructeurs pour le lien social et la République.

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Positionnement sur les échéances électorales et économiques

Concernant l'organisation même du scrutin présidentiel, le candidat s'est dit favorable à un report de la date du second tour. Il juge que cette mesure serait intelligente dans le contexte actuel de division profonde de la population. Cette position le distingue de certains de ses rivaux qui privilégient le respect strict du calendrier initial, malgré les troubles sociaux.

Il a également refusé de participer à la primaire des "démocrates" proposée par Gabriel Attal. Il a qualifié cet événement de "primaire de ceux qui assument le bilan du macronisme", précisant que cela ne correspond pas à son projet politique. Cette prise de distance confirme son identité de candidat de rupture avec la gestion actuelle de la présidentielle par l'exécutif.

Enfin, sur les questions économiques, Raphaël Glucksmann s'est prononcé sur la baisse du prix du gazole. S'il reconnaît que c'est un pas positif pour les Français, il estime que cette mesure n'est pas suffisante face à l'inflation et au pouvoir d'achat dégradé. Il rappelle que la colère lycéenne est aussi liée à un sentiment d'abandon économique et social qui nécessite des solutions plus globales que de simples ajustements ponctuels sur les carburants.

L'hommage aux victimes de l'attentat de Trappes a également été l'occasion pour lui de regretter l'absence de moment d'unité nationale. Il considère que le pays a manqué d'unité face aux drames qui secouent la société, ce qui contribue à la fragmentation politique et sociale actuelle. Son programme se veut donc un rassemblement des forces vives contre la haine, l'indifférence et la gestion autoritaire des crises.