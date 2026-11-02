Raphaël Glucksmann dénonce le gouvernement sur la colère lycéenne et propose le report du second tour

Candidat Place publique, Raphaël Glucksmann accuse le gouvernement de pourrissement, soutient la grève lycéenne et propose un report du second tour de la présidentielle.

Le contexte politique français est actuellement dominé par une intensification des tensions autour du mouvement de colère des lycéens. Dans ce climat tendu, Raphaël Glucksmann, figure majeure de la scène politique française et candidat de l'organisation Place publique à l' élection présidentielle, a multiplié les prises de position vigoureuses. Il accuse directement le gouvernement en place d'avoir cherché à provoquer un pourrissement de la situation sociale pendant plus d'une durée de six semaines. En parallèle, Glucksmann a exprimé son soutien clair à la grève générale prévue, tout en soulevant la question d'un report du second tour du scrutin présidentiel. Ces déclarations s'inscrivent dans une stratégie politique destinée à se positionner comme un acteur moral et décisif face à une administration qu'il juge déconnectée des réalités sociales et éducatives du pays.

Accusations de pourrissement politique

Raphaël Glucksmann ne s'est pas privé de critiques envers l'exécutif, qu'il décrit comme ayant manqué d'honnêteté dans le traitement du mouvement social. Selon le candidat de Place publique, le gouvernement aurait tenté pendant plus d'un mois et demi de laisser la situation se dégrader pour fatiguer les acteurs de la contestation. Il utilise le terme de pourrissement pour qualifier cette stratégie qu'il estime cynique et dommageable pour le lien social. Cette accusation est forte et vise à discréditer la gestion du crisis par les responsables de l'État. Il souligne que cette attitude a contribué à amplifier la colère au lieu de l'apaiser, montrant une incompréhension profonde des enjeux éducatifs et sociaux.

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Face à cette dynamique, Glucksmann appelle les lycéens à faire preuve de vigilance. Il leur recommande de rester attentifs pour s'assurer que les avancées promises par le gouvernement soient bien concrétisées. Son message est double : d'un côté, il valide la légitimité de la colère ; de l'autre, il invite à ne pas relâcher la pression pour obtenir des résultats tangibles. Il estime que la voie professionnelle et la formation ont été sacrifiées en France, ce qui explique en partie la remontée sociale de ces jeunes. Cette analyse s'aligne sur une critique plus large du système éducatif français, perçu comme négligeant l'alternance scolaire-professionnelle au profit d'une orientation trop académique et rigide.

Position sur la grève et le report du scrutin

Outre les questions éducatives, Raphaël Glucksmann a pris position sur le calendrier électoral et les mouvements sociaux plus larges. Il s'est déclaré favorable au report de la date du second tour de l'élection présidentielle, arguant que ce geste serait intelligent dans le contexte actuel de tension. Cette proposition est significative car elle remet en cause l'horloge politique fixe et suggère que le processus démocratique doit s'adapter à l'expression de la souveraineté populaire. En soutenant cette idée, il se place en opposition indirecte aux partisans du maintien du calendrier initial, incarné par d'autres figures politiques qui privilégient la stabilité institutionnelle.

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Parallèlement, le candidat a annoncé son intention de participer activement à la grève générale du 5 novembre. Il a déclaré qu'il soutenait le mouvement et qu'il serait dans la rue, montrant ainsi une solidarité directe avec les mobilisations sociales. Cette action concrète vise à renforcer sa crédibilité auprès des électeurs qui cherchent des hommes et des femmes politiques proches des préoccupations quotidiennes. En se mêlant à la foule des manifestants, il tente de briser l'image d'un politicien détaché du terrain. Cette stratégie de proximité est centrale dans sa campagne pour rassembler des voix diverses au sein de la gauche et des centres.

Critiques de l'opposition et propositions éthiques

La campagne de Raphaël Glucksmann n'est pas seulement tournée vers le gouvernement ; elle vise également les autres forces politiques. Il a lancé une critique virulente contre les militants insoumis, qu'il accuse d'installer une atmosphère détestable. Selon lui, cette ambiance est le résultat d'une propagande haineuse qui polarise la société au lieu de la rassembler. Il rejette également la primaire des démocrates proposée par Gabriel Attal, la qualifiant de primaire de ceux qui assument le bilan du macronisme. Glucksmann précise que ce projet ne correspond pas à son histoire politique ni à ses valeurs, marquant ainsi une distance claire avec la tradition du parti présidentiel.

Sur le plan des propositions de société, il avance des mesures fortes concernant l'éthique publique. Il souhaite que les personnes condamnées pour injure raciale ou incitation à la haine raciale ou antisémitisme ne puissent plus être élues. Cette proposition vise à restaurer la dignité des institutions et à envoyer un signal fort contre l'intolérance. Elle s'inscrit dans une volonté de redonner confiance aux citoyens dans le fonctionnement de la démocratie. En liant accès au mandat électoral et respect des principes républicains, Glucksmann tente de définir un nouveau standard moral pour la vie politique française.

Questionnements sociaux et économiques

Enfin, Raphaël Glucksmann aborde les questions économiques et sociales avec une approche nuancée. Concernant la baisse du prix du gasoil, il considère que c'est un pas positif mais insuffisant pour répondre aux attentes des citoyens. Cette remarque montre qu'il est attentif aux coûts de la vie et à l'inflation qui pèsent sur les ménages. Il ne se contente pas de féliciter les mesures ponctuelles mais appelle à une action plus globale sur le pouvoir d'achat. Cette position le place dans une logique de critique constructive, où l'amélioration doit être continue et profonde.

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Un autre aspect récurrent de ses interventions concerne la mémoire collective et l'unité nationale. À l'occasion de l'hommage aux victimes de l'attentat de Trappes, il a regretté l'absence de moment d'unité nationale. Pour lui, les circonstances ont été manquées pour souder la société autour de valeurs communes. Ce regret souligne son désir de voir la politique dépasser les clivages partisans lors des événements tragiques. Il cherche ainsi à promouvoir une cohésion sociale forte, capable de résister aux fractures identitaires et idéologiques qui menacent le tissu national, tout en maintenant un discours critique sur les politiques publiques.