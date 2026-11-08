Raphaël Glucksmann défend son action politique et sa candidature présidentielle

Raphaël Glucksmann, candidat PS-Place Publique, répond aux critiques, défend sa ligne sur la gauche et propose des mesures fiscales et sociales concrètes pour la présidentielle.

Raphaël Glucksmann, candidat du parti PS-Place Publique à l'élection présidentielle, a consacré son discours à clarifier sa position politique et à justifier les choix stratégiques de sa campagne. Il a tenu à réaffirmer sa loyauté envers le président de la République française François Hollande, tout en s'attaquant frontalement à la gauche radicale et aux figures de l' extrême droite qui dominent le paysage médiatique actuel. Le candidat souhaite démontrer que son camp est la seule force capable de contrer l'expansion des partis populistes.

Défense de l'alliance avec François Hollande

Raphaël Glucksmann a immédiatement réagi aux rumeurs concernant ses relations avec François Hollande en déclarant que le contact n'avait jamais été rompu. Il a affirmé avec fermeté que l'ancien président de la République sa place est avec nous, soulignant ainsi la cohérence de sa ligne politique. Cette clarification vise à renforcer la crédibilité de sa candidature auprès des électeurs modérés et à montrer une continuité institutionnelle malgré les divisions actuelles.

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Le candidat insiste sur le fait que rester proche de François Hollande est une nécessité stratégique et morale. Il rejette toute idée d'éloignement et veut prouver que la stabilité gouvernementale reste une priorité. Cette posture cherche à rassurer les électeurs qui craignent une instabilité politique chronique et à positionner son mouvement comme un rempart contre la surenchère.

Confrontation avec Jean-Luc Mélenchon

Raphaël Glucksmann a ensuite adressé une critique acerbe à Jean-Luc Mélenchon, l'accusant de réciter les éléments de langage fournis par le Kremlin concernant la guerre en Ukraine. Il dénonce cette attitude comme une trahison des valeurs républicaines et une aide indirecte à l'agresseur russe. Pour le candidat PS-Place Publique, cette position est inacceptable et discrédite la gauche révolutionnaire aux yeux de l'électorat international.

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Il estime par ailleurs que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être président de la République car il fait trop peur, tant par ses propos que par sa rhétorique. Cette hostilité s'est manifestée publiquement lors de la manifestation du 5 novembre, où Raphaël Glucksmann a été hué. Il explique que cette hostilité vient du fait que nous mettons fin à l'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche. Le candidat se présente comme un nouveau visage capable de briser ce monopole discursif.

Positionnement sur les questions sociales

Sur le plan économique et social, Raphaël Glucksmann a exposé ses propositions phares pour lutter contre le coût de la vie. Il a déclaré qu'il faut augmenter le chèque énergie jusqu'à 500 euros pour soutenir les ménages les plus précaires face à l'inflation énergétique. Cette mesure est présentée comme urgente et indispensable pour restaurer le pouvoir d'achat sans nuire à la compétitivité économique nationale.

Il a également appelé à taxer les méga héritages au-dessus de deux millions d'euros pour financer la solidarité nationale. Cette proposition fiscale vise à corriger les inégalités patrimoniales tout en maintenant un système de redistribution efficace. Le candidat veut montrer qu'il est possible de financer des politiques publiques ambitieuses sans augmenter la pression fiscale sur les classes moyennes.

Réforme des retraites et avenir politique

Concernant la réforme des retraites, Raphaël Glucksmann affirme que nous ne pouvons pas faire la retraite à 60 ans, reconnaissant les contraintes démographiques et économiques actuelles. Cependant, il nuance en ajoutant que l'on peut faire une réforme plus juste, en insistant sur l'équité entre les générations et les corps de métier. Il promet une approche plus inclusive et adaptée aux réalités du travail moderne.

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Le candidat a également expliqué qu'il a refusé les offres de postes de ministre sous Emmanuel Macron, soulignant que depuis le début il a refusé les offres, elles ont été nombreuses. Il veut ainsi démontrer son indépendance et son refus de s'intégrer dans les arcanes du pouvoir traditionnel. Il croit fermement que la sincérité peut gagner en politique, une leçon qu'il dit avoir apprise à la sortie d'une éolienne lors d'une interview marquante. Pour lui, l'honnêteté est la clé pour reconstruire la confiance des Français dans leurs institutions.