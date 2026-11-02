Raphaël Glucksmann critique Macron, soutient la grève et le gazole

Raphaël Glucksmann qualifie la primaire des démocrates de celle de Macron, soutient la grève, critique l'atmosphère politique et la gestion lycéenne.

Raphaël Glucksmann, figure du Parti Socialiste et candidat de la formation Place publique à l'élection présidentielle, a multiplié les interventions publiques pour clarifier sa position politique et critiquer les orientations actuelles. Il a notamment rejeté la primaire des démocrates proposée par Gabriel Attal, qu'il qualifie d'instrument de validation du bilan du macronisme, tout en exprimant son soutien à la grève générale du 5 novembre et en dénonçant une atmosphère politique devenue irrespirable sous le quinquennat d'Emmanuel Macron.

Rejet de la primaire des démocrates

Dans une déclaration marquante, Raphaël Glucksmann a annoncé qu'il ne participerait pas à l'initiative de primaire lancée par Gabriel Attal. Il a estimé que cette procédure ne correspondait pas à son projet politique, affirmant qu'il s'agit de la primaire de ceux qui assument le bilan du macronisme, ce qui n'est pas son histoire. Cette prise de distance souligne la fractures au sein de la gauche française et reflète une méfiance profonde envers les mécanismes de sélection mis en place par l'Élysée pour tenter de rassembler les forces réformistes autour de la candidature présidentielle.

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Ce positionnement permet à Glucksmann de se préserver tout en maintenant une ligne critique forte. Il cherche à se distinguer des candidats qui soutiennent implicitement ou explicitement la politique menée par le président de la République. Cette stratégie vise à capter l'électorat de gauche en difficulté tout en évitant de se noyer dans un processus électoral jugé truqué ou biaisé en faveur du camp au pouvoir.

Soutien à la grève et baisse du gazole

Sur le plan social, Raphaël Glucksmann a affirmé son soutien inconditionnel à la grève générale prévue pour le 5 novembre. Il a déclaré publiquement qu'il soutient les mobilisations et qu'il sera présent dans la rue, illustrant ainsi son ancrage dans les mouvements sociaux. Cette position le place en rupture avec le gouvernement actuel, dont il juge les mesures insuffisantes face aux difficultés économiques des Français, en particulier pour les classes moyennes et populaires.

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Concernant la baisse du prix du gazole, annoncée par l'exécutif pour apaiser les tensions, le candidat de Place publique a jugé cette mesure positive mais loin d'être suffisante. Il estime que cette baisse ponctuelle ne résout pas les problèmes structurels de pouvoir d'achat et de justice fiscale. Pour lui, cela constitue un pis-aller politique plutôt qu'une solution durable pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages français qui souffrent de l'inflation et du coût de l'énergie.

Tensions politiques et colère lycéenne

Raphaël Glucksmann n'a pas manqué de dénoncer l'atmosphère politique actuelle qu'il décrit comme irrespirable, comparant la fin de mandat à un climat de conflit ouvert. Il a accusé les militants insoumis d'avoir installé une atmosphère détestable via leur propagande haineuse, créant une polarisation extrême qui empêche tout dialogue constructif. Cette critique vise directement la France Insoumise et son leader, tout en justifiant la nécessité d'un rassemblement de la gauche hors de ces clivages traditionnels.

Face à la colère des lycéens, dont les manifestations ont secoué le pays récemment, il a dénoncé le sacrifice de la voie et de la formation professionnelles en France. Il accuse le gouvernement d'avoir tenté, pendant plus d'un mois et demi, le pourrissement de la situation plutôt que d'engager un vrai dialogue social. Il appelle les jeunes à faire attention à ne pas perdre les avancées promises par le gouvernement, tout en restant vigilant face à une répression policière qu'il juge excessive.

Mémoire et responsabilités politiques

Lors de l'hommage aux victimes de l'attentat de Trappes, Raphaël Glucksmann a regretté l'absence de moment d'unité nationale. Il a souligné la nécessité de retrouver une cohésion républicante face aux actes de haine, tout en proposant des mesures fortes. Il souhaite que les personnes condamnées pour injure raciale ou incitation à la haine raciale ou antisémitisme ne puissent plus être élues, una mesure qu'il jugerait dissuasive pour protéger la démocratie et les valeurs républicaines.

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Sur le plan local et politique élargi, la critique s'étend aux élus de droite. Jean-François Copé, maire LR de Meaux, a également exprimé son mécontentement envers David Lisnard, maire du Cannet, jugeant que ce dernier n'est pas très clair sur sa position vis-à-vis du Rassemblement National. Ces tensions illustrent la crise des partis traditionnels et la difficulté de tracer une ligne claire face à l'extrême droite, une question centrale pour l'avenir politique français et les échéances électorales à venir.