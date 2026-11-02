Raphaël Glucksmann critique Macron, soutient la grève et propose des réformes judiciaires

Raphaël Glucksmann candidat à la présidentielle exprime son désaccord avec Macron, soutient la grève et propose de bannir les condamnés racistes des élections.

Raphaël Glucksmann, candidat du mouvement Place publique et membre du Parti Socialiste, a multiplié les interventions publiques pour clarifier sa position politique. Il se distancie clairement de la ligne officielle du macronisme tout en affirmant son soutien aux mouvements sociaux majeurs de l'année. Ses prises de position couvrent un large spectre de sujets, allant de l'organisation interne des démocrates à la justice pénale, en passant par les revendications des lycéens et les enjeux économiques actuels.

Distanciation vis-à-vis d'Attal et Macron

Le candidat a fermement rejeté la proposition de primaire des démocrates initiée par Gabriel Attal. Il considère cet exercice comme étant la primaire de ceux qui assument pleinement le bilan du macronisme. Pour Glucksmann, cette démarche ne correspond pas à son histoire politique ni à ses valeurs. Il a exprimé l'idée que ce serait intelligent de reporter la date du second tour de l'élection présidentielle, suggérant ainsi que le calendrier actuel pourrait être désavantageux ou trop précipité pour certains candidats de gauche.

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Soutien total à la grève du 5 novembre

Face aux tensions sociales, Glucksmann a annoncé son soutien sans ambiguïté à la grève générale du 5 novembre. Il a déclaré explicitement qu'il soutient ce mouvement et qu'il compte être présent dans la rue lors des manifestations. Ce positionnement s'inscrit dans une critique plus large du climat politique actuel. Emmanuel Grégoire, le maire de Paris et membre du Parti Socialiste, a également fustigé ce qu'il qualifie de climat irrespirable de fin de mandat, renforçant ainsi le ton critique de l'opposition sociale face au gouvernement en place.

Propositions de durcissement de la loi pénale

Sur le plan judiciaire, Raphaël Glucksmann a proposé une mesure forte concernant l'éligibilité des candidats. Il estime que les personnes condamnées pour injure raciale ou incitation à la haine raciale ou antisémitisme ne devraient plus pouvoir être élues. Cette proposition vise à protéger l'intégrité des institutions républicaines face aux discours de haine. Elle s'inscrit dans une volonté de redonner un cadre strict aux campagnes électorales et à la représentation politique.

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Réactions aux mobilisations lycéennes

Le candidat s'est également exprimé sur la colère lycéenne qui traverse le pays. Il accuse le gouvernement d'avoir tenté, pendant plus d'un mois et demi, le pourrissement de la situation. Il reproche également aux militants insoumis d'installer une atmosphère détestable via leur propagande haineuse. Malgré ces critiques, il appelle les lycéens à faire attention pour obtenir les avancées promises par le gouvernement. Il reconnaît que l'État a manqué de moment d'unité nationale, notamment après l'attentat de Trappes, regrettant l'absence de rassemblement face à la tragédie.

Économie et justice sociale

Enfin, sur les questions économiques, Glucksmann a commenté la baisse du prix du gazole. Il qualifie cette mesure d'un pas positif, mais considère qu'elle n'est pas suffisante pour résoudre les difficultés des ménages. Il souligne également que la France a sacrifié la voie et la formation professionnelles, ce qui alimente aujourd'hui les frustrations des jeunes. Ces éléments montrent une approche qui cherche à concilier critique du pouvoir en place et propositions constructives pour l'avenir du pays.