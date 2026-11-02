Raphaël Glucksmann critique LFI et soutient la grève générale du 5 novembre

Raphaël Glucksmann accuse les insoumis de semer une atmosphère détestable et soutient la grève générale du 5 novembre, en pleine présidentielle.

Raphaël Glucksmann, candidat PS-Place publique à la présidentielle, accuse les militants de La France insoumise d'installer une atmosphère détestable par leur propagande haineuse. Ses déclarations, faites en France dans le cadre de la campagne présidentielle, s'inscrivent dans une série de prises de position sur les mobilisations sociales et la vie politique.

Le candidat affirme qu'il soutient la grève générale du 5 novembre et qu'il sera dans la rue ce jour-là. Il présente cette position comme un engagement personnel dans le mouvement social en cours.

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Raphaël Glucksmann et les questions économiques et sociales

Sur le prix des carburants, il accueille favorablement la baisse du prix du gazole, qu'il juge positive. Il estime toutefois que cette mesure n'est pas suffisante pour répondre aux attentes.

Il critique également la place accordée, selon lui, à la voie et à la formation professionnelles en France. Il estime que ces filières ont été sacrifiées, un constat qu'il relie aux débats sur l'avenir de la jeunesse.

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La colère lycéenne et les avancées promises par le gouvernement

Concernant la colère lycéenne, Raphaël Glucksmann affirme que le gouvernement a tenté, pendant plus d'un mois et demi, de laisser la situation pourrir. Il met ainsi en cause la gestion du gouvernement face au mouvement des lycéens.

Il s'adresse directement aux élèves mobilisés. Il leur rappelle qu'ils ont déjà obtenu beaucoup et les invite à faire attention pour que les avancées promises par le gouvernement se concrétisent réellement.

Sur un autre front, il dénonce la propagande qu'il qualifie de haineuse, attribuée aux militants insoumis. Selon lui, ces pratiques dégradent le climat du débat public à l'approche du scrutin.

Emmanuel Grégoire et Jean-François Copé dans le débat politique

Emmanuel Grégoire, maire PS de Paris, dénonce à son tour un climat irrespirable de fin de mandat, dans un contexte de mobilisations sociales. Il met en cause l'ambiance politique générale du pays.

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Jean-François Copé, maire LR de Meaux, s'exprime sur le positionnement vis-à-vis du Rassemblement National. Il accuse David Lisnard de ne pas être très clair sur ce sujet.

Il estime également qu'Edouard Philippe est au-dessus de tous les autres à droite pour la future candidature. Il plaide pour un retour au clivage droite-gauche, affirmant que gouverner au centre est mortifère.

Enfin, il invite les Français à lire les programmes du RN et de LFI afin, selon lui, de comprendre que ces formations vont couler la France. Ces propos illustrent la tension entre les principaux acteurs politiques à l'approche de la présidentielle.

Ces prises de position, toutes formulées dans le cadre de la campagne présidentielle, montrent que les débats portent à la fois sur les mobilisations sociales, l'éducation, le prix des carburants et les alliances à droite comme à gauche. Chaque responsable cherche à se démarquer de ses adversaires.