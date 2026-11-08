Raphaël Glucksmann critique la réponse nationale aux attentats racistes et défend l'unité

Le candidat PS Raphaël Glucksmann dénonce le manque d'unité nationale suite aux drames de Trappes et attaque la faute politique d'Édouard Philippe sur l'immigration.

Le candidat du Parti Socialiste, Raphaël Glucksmann, exprime une vive déception concernant la réponse apportée aux récents drames racistes frappant la France. Il qualifie spécifiquement l'attentat de Trappes de drame national qui n'a pas suscité suffisamment l'unité nationale. Cette prise de position s'inscrit dans un contexte politique tendu où le PS cherche à redéfinir son rôle face aux divisions de la gauche et à la montée de l' extrême droite.

Crise sociale et manque d'unité nationale

Raphaël Glucksmann pointe du doigt une fracture profonde dans la capacité de la République à rassembler la population après des actes de haine raciste. Selon lui, la réaction des institutions et des leaders politiques a été insuffisante pour unir le pays face à cette violence. Le député européen estime que la France a traversé une épreuve majeure sans que la réponse ne soit à la hauteur des enjeux. Il plaide pour une reconnaissance plus forte de ces tragédies comme des événements nécessitant une solidarité absolue.

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Ce constat s'accompagne d'une critique directe envers Édouard Philippe. Le candidat socialiste juge que les propos tenus par l'ancien Premier ministre sur les Français issus de l'immigration constituent une faute politique grave. Il considère que de telles affirmations exacerbent les clivages plutôt qu'elles ne les apaisent. Pour Glucksmann, cette rhétorique nuit à la cohésion sociale et empêche une réponse efficace aux problèmes de fond.

Stratégie politique et opposition à la gauche radicale

Le positionnement de Raphaël Glucksmann se définit également par une opposition ferme à Jean-Luc Mélenchon. Il affirme que le leader de La France Insoumise ne peut pas être président de la République car il fait trop peur. Cette déclaration vise à délimiter clairement le spectre politique acceptable pour le PS. Il refuse toute alliance ou tolérance qui pourrait légitimer une présence à l'Élysée jugée trop polarisante par les électeurs modérés.

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Cette stratégie se traduit aussi par des tensions lors des manifestations publiques. Raphaël Glucksmann a été hué pendant la manifestation du 5 novembre. Il admet qu'il y a une hostilité de la part des manifestants mais explique que cela vient du fait que le PS met fin à l'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche. Il voit dans ces protestations la preuve que le PS occupe désormais un espace politique vital pour contrer l'extrême droite. Selon ses propres mots, nous sommes les seuls à pouvoir battre l'extrême droite.

Programme économique et social du candidat

Sur le plan des mesures concrètes, le candidat PS propose des modifications économiques ambitieuses. Il estime qu'il faut augmenter le chèque énergie jusqu'à 500 euros pour aider les ménages. Cette mesure vise à atténuer le poids de l'inflation sur le pouvoir d'achat. Parallèlement, il demande une revaluation des salaires, avec un objectif de 100 euros de plus immédiatement pour le Smic.

Raphaël Glucksmann va plus loin en plaidant pour une augmentation générale des salaires. Il juge nécessaire de taxer les méga héritages au-dessus de deux millions d'euros. Cette proposition fiscale vise à réduire les inégalités patrimoniales. Il affirme que la sincérité peut gagner en politique, notamment après son interview à la sortie d'une éolienne. Cette référence souligne son souhait de revenir à une communication plus directe et moins filtrée.

Héritage macroniste et réforme des retraites

Le passé de Raphaël Glucksmann au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron fait également l'objet de questions. Il déclare avoir refusé plusieurs postes de ministre sous la présidence de Macron. Il précise qu'il a refusé les offres car elles ont été nombreuses mais qu'il préférait rester dans l'opposition constructive. Ce choix reflète sa volonté de ne pas être associé à des politiques qu'il juge parfois trop inégalitaires.

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Enfin, la question des retraites reste centrale dans son programme. Il reconnaît qu'on ne peut pas faire la retraite à 60 ans mais estime qu'on peut faire une réforme plus juste. Cette nuance montre sa recherche d'un compromis entre la réalité économique et les aspirations sociales. Le candidat entend montrer que le PS peut apporter des solutions pragmatiques tout en défendant les acquis sociaux. Son discours vise à reconquérir les électeurs de gauche tout en restant accessible aux classes moyennes.